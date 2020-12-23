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أخبار البلد

سفارة نيوزيلندا بالقاهرة تحتفل بأعياد الميلاد افتراضيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:41 م
جانب من مشاركة العاملين
جانب من مشاركة العاملين بالسفارة في الاحتفالية
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محمد وديع
تستعد سفارة نيوزيلندا بالقاهرة لإقامة احتفالات عيد الميلاد هذا العام، افتراضيا، خاصة في ظل الاجراءات الاحترازية التي يتخذها الجميع بعد تفشي وباء كورونا، وحظر إقامة التجمعات الكبيرة.

ونشر جريج لويس، سفير نيوزيلندا بالقاهرة، على صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة قال فيها إن السفارة تقوم بتجهيزات عيد الميلاد من المنزل هذا العام مع إرسال بعض الهدايا من قبل "بابا نويل" سانتا كلوز، وكذلك صنع شجرة عيد الميلاد والاحتفالات الافتراضية مع فريق الحفلات بالسفارة أمام علم نيوزيلندا.

وبعد مرور حوالي عام منذ تفشي فيروس كورونا لأول مرة في العالم، قررت معظم الدول الأوروبية إلغاء احتفالات أعياد الميلاد هذا العام، وفرض قيودا مشددة للحد من انتشار الوباء الذي أدى إلى مقتل ما يزيد عن مليون ونصف شخص.

ووفقا لموقع "ورلدميترز"، أصاب الفيروس أكثر من 76 مليونا حول العالم، وأودى بحياة 1.6 مليون آخرين. وفي محاولة لوقف تفشي الوباء الأكثر فتكا في العصر الحديث، أعلنت عدة دول أوروبية الإغلاق خلال احتفالات عيد الميلاد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بداية هذا الأسبوع، إنه سيتم فرض إغلاق جديد في لندن وأجزاء من جنوب وشرق إنجلترا بسبب مخاوف متعلقة بسلالة جديدة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "برس أسوسيشن" عن جونسون القول في كلمة إلى الأمة، إنه يُعتقد أن سلالة فيروس كورونا الجديدة تنتشر بشكل سريع في المنطقة، وإنه قابل للانتقال بنسبة تزيد على 70%. وبموجب اللوائح الجديدة، سيتم إغلاق المحلات التجارية غير الضرورية كما تم إلغاء خطط تخفيف القيود أثناء الكريسماس.

وقال جونسون: "بالنظر إلى الأدلة المبكرة التي لدينا على هذه السلالة الجديدة من الفيروس، والمخاطر المحتملة التي تمثلها، يجب أن أخبركم بقلب مثقل للغاية أنه لا يمكننا الاستمرار في عيد الميلاد كما هو مخطط". وأضاف بالقول: "نحن نضحّي بفرصة رؤية أحبائنا في عيد الميلاد هذا العام حتى نحظى بفرصة أفضل لحماية حياتهم".

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