سفارة نيوزيلندا بالقاهرة تحتفل بأعياد الميلاد افتراضيا

تستعد سفارة نيوزيلندا بالقاهرة لإقامة احتفالات عيد الميلاد هذا العام، افتراضيا، خاصة في ظل الاجراءات الاحترازية التي يتخذها الجميع بعد تفشي وباء كورونا، وحظر إقامة التجمعات الكبيرة.

ونشر جريج لويس، سفير نيوزيلندا بالقاهرة، على صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة قال فيها إن السفارة تقوم بتجهيزات عيد الميلاد من المنزل هذا العام مع إرسال بعض الهدايا من قبل "بابا نويل" سانتا كلوز، وكذلك صنع شجرة عيد الميلاد والاحتفالات الافتراضية مع فريق الحفلات بالسفارة أمام علم نيوزيلندا.

Embassy #Christmas preparations from home with some gifts from Santa 🎅🎄 and virtual celebrations with the team 🥳 🇳🇿 @MFATNZ

استعدادات السفارة ل #عيد_الميلاد مع بعض الهدايا من بابا نويل 🎅🎄 واحتفال افتراضي مع فريق العمل 🥳 🇳🇿 pic.twitter.com/48izGSiWJu