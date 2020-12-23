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أخبار البلد

رامي رضوان عن شفائه من كورونا: الحمد لله تعافيت بفضل ربنا ودعواتكم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك الإعلامي رامي رضوان صورة جديدة له من أولي حلقات برنامجه بعد عودته من الشفاء بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلق رامي رضوان علي الصورة كاتبًا: "الحمد لله صورة العودة.. من أول حلقة بعد التعافي من كورونا بفضل ربنا ودعواتكم، هسيبلكم في التعليقات لينك الفقرة اللي حكيت فيها كل حاجة عن رحلتي مع الفيروس (الاشتباه والأعراض والعامل النفسي والعلاج...الخ) وربنا ما يكتبه على حد أبدًا". 

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين له حول المباركة علي تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وتمني شفاء الجميع. 

 

وكان قد أعلن الإعلامي رامي رضوان، شفائه من فيروس كورونا المستجد، بعد إجراء مسحة طبية وتبين أنها سلبية.

 

وقال رضوان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الرضا والدعاء والعلم مفاتيح الشفاء بإذن الله من أي علل، متابعا: "مش قلتلكم هخلص عليه بس الحقيقة مش جدعنة مني".

 

وأردف: "أنا بفضل ربنا صمدت نفسيا وكنت راضي بقضاء الله، إنما الشفاء، بعد فضل ربنا الكبير ويأتي فضل كم الأدعية الحقيقية اللي من القلب اللي وصلتني من حضراتكم، من الأهل والأصدقاء والجمهور العظيم اللي ربنا يبارك لي فيه وفي كل من دعا حتى في السر".

 

ووجه رضوان الشكر للجميع على مشاعرهم بعد إصابته بفيروس كورونا قائلا "انا الحمد لله بخير و زي الفل ربنا كرمني من واسع ولكل من سأل ولكل من أكرمني برسائل تشجيع للعودة راجع لحضراتكم بإذن الله يوم الأربعاء في مساء DMC".

 

وتابع: "يارب اللهم باعد بين الجميع وأي عليل و مكروه وأكتب اللهم الشفاء العاجل لكل مريض و أنعم على كل إنسان بالرضا والصبر في الشدائد".

 

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