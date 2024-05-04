ممنوع وقوف السيارات الكهربائية.. لافتة غريبة أمام مستشفى تثير الجدل في ليفربول

صرّح رجل بريطاني بأنه تم إبعاده عن موقف السيارات في مستشفى Alder Hey في ليفربول بسبب قيادته سيارة كهربائية (EV)،أثناء محاولته نقل طفلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد أبلغ «بول فريمان» أنه طُلب منه ركن سيارته بعيدًا عن الموقع المخصص لأنها "قد تنفجر".

ما السبب؟

وأكد مستشفى Alder Hey أن قرار حظر مؤقت لمواقف السيارات الكهربائية جاء بناءً على توصية من شركة "مرسيسايد فاير" لتحسين نظام رشاشات الحريق.

وأوضحت الإدارة أن السيارات الكهربائية ما زال بإمكانها الوقوف في المواقف الرئيسية، كما يتوفر أيضًا 14 نقطة شحن للسيارات الكهربائية.

من جانبه، اعتبر فريمان باول أن المعلومات التي تم توفيرها مضللة وغير واضحة، وقام بنشر صورة للافتة موجودة عند مدخل الموقف تحذر من "ممنوع وقوف المركبات الكهربائية".

وقد أدانت مجموعة "فير تشارج" هذه الممارسة واعتبرتها خاطئة ومضللة، مؤكدة على أهمية توعية الجمهور بفوائد السيارات الكهربائية.