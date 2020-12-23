ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جزار يطعن جاره بسبب خلافات الجيرة فى الدقهلية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:18 م
جثة
جثة
Advertisements
همت الحسينى
اصيب جزار  باصابات بالغه على يد اخرين فى مشاجرة بينهم لخلافات على الجيرة بقرية مبت بدر خميس النابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية 

ورد اخطارا يفيد بورود اشاره لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول إبراهيم السعيد عبدالحكيم ٤٠ عاما جزار، ومقيم قرية " ميت بدر خميس " دائرة مركز المنصورة  مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وجرح قطعى بفروة الرأس  .

وبانتقال الضباط وبالفحص وسؤال زوجته نورا مصطفى سعد أحمد  ٣٥ عاما ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان اتهمت كلا من : أحمد م ر ٤٨ عاما جزار  وشقيقه محمد  ٤٩ عاما جزار ، ويقيمان بذات القرية بالتعدي علي زوجها بالضرب بآلة حادة سكين بحوزة الاول واحداث اصابته لوجود خلافات بسبب الجيرة ، 

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبارشاد الأول تم ضبط الأداة المستخدمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وجاري العرض علي النيابة العامة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة شاب طعنا فى الصدر على يد زوج أمه بالدقهلية

بعد قتل قائديها.. كشف لغز تشكيل عصابي تخصص فى قتل سائقي التوك توك بالدقهلية

طالب يقتل والده في المنصورة والسبب صادم

ترزي يطعن شابا بعد خلافهما على أولوية المرور في المنصورة

لخلاف على الميراث.. إصابة شاب بطعنة نافذة على يد نجل عمته بإحدى قرى المنصورة

عامل يتهم طالبا بهتك عرض نجله في الدقهلية

ترشيحاتنا

بتناول أقراص مجهولة.. فتاة تحاول الانتحار عقب مشادة مع خطيبها في إحدى قرى الدقهلية

تأجيل قمة الأهلي والزمالك إلى أجل غير مسمى .. ننشر الأسباب

اول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي على سونيديب فى دوري أبطال أفريقيا

برفقة حصان .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

تحذير شديد من الصحة العالمية إلى دول إقليم شرق المتوسط

الصحة: الأماكن المزدحمة والمغلقة والمواصلات أكثر عرضة لانتقال كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة جذابة ومكياج ناعم.. سلمى أبو ضيف فى إطلالة أنيقة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. وصفة لتخسيس البطن.. وزوجة ماجد المصري فى إطلالة جديدة

برفقة حصان .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام