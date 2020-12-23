جزار يطعن جاره بسبب خلافات الجيرة فى الدقهلية

اصيب جزار باصابات بالغه على يد اخرين فى مشاجرة بينهم لخلافات على الجيرة بقرية مبت بدر خميس النابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية





ورد اخطارا يفيد بورود اشاره لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول إبراهيم السعيد عبدالحكيم ٤٠ عاما جزار، ومقيم قرية " ميت بدر خميس " دائرة مركز المنصورة مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وجرح قطعى بفروة الرأس .





وبانتقال الضباط وبالفحص وسؤال زوجته نورا مصطفى سعد أحمد ٣٥ عاما ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان اتهمت كلا من : أحمد م ر ٤٨ عاما جزار وشقيقه محمد ٤٩ عاما جزار ، ويقيمان بذات القرية بالتعدي علي زوجها بالضرب بآلة حادة سكين بحوزة الاول واحداث اصابته لوجود خلافات بسبب الجيرة ،



وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبارشاد الأول تم ضبط الأداة المستخدمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وجاري العرض علي النيابة العامة .