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حوادث

بسبب معاكسة فتاة .. إصابة ٣ أشخاص فى مشاجرة بإحدى قرى السنبلاوين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:52 م
مشاجرة
مشاجرة
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همت الحسينى
أصيب 3 أشخاص في قرية منشأة بطاش التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية باصابات متفقره إثر مشاداة كلامية عنيفة بينهما بعد معاتبة أحدهما لمعاكسة فتاة.

ورد إخطارًا لمركز شرطة السنبلاوين يفيد بوصول 3 أشخاص مصابون إلى مستشفى السنبلاوين باصابات متفرقه .

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة محمد. أ  21 عاما، مصاب بجرح قطعي واشتباه بكسر في اليد اليمنى و شقيقه شوقي. أ ، 20عاما عامل مصاب بجرح قطعي في الرأس وآخر في القدم.

وبسؤالهم اتهموا عبد العزيز. ن، 36 عاما، سائق، مصاب بجرح قطعي في الرأس، وذلك بسبب مشاداة بينهم، حال معاتبته للمصاب الثاني على معاكسة فتاة بالقرية وتطورت إلى ضرب بالأيدي والعصى ونقل الجميع الى ستشفى السنبلاوين العام.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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