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فن

نوال الزغبي تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة.. شاهد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:59 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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ندى فكرى

شاركت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت نوال الزغبي من احدث جلسة تصوير لها بجانب شجرة الكريسماس مرتدية فستانا أحمر ، وعلقت قائلة: "Merry Christmas "، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام.


ويلقب الكثيرون نوال الزغبى بـ"النجمة الذهبية" نظرا لجمالها ورشاقتها التى تظهر بهما فى الكثير من الحفلات التي تحييها، أو من خلال الفيديو كليب التى تطلقها، بالإضافة إلى أنها استطاعت منذ ظهورها الأول فى عام 1996، أن تضع بصمة داخل قلوب محبيها من مختلف الوطن العربى.


وكانت النجمة نوال الزغبى شوقت جمهورها لأغنيتها الجديدة، حين أكدت أنها ستطرحها في أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة.. بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد.. وانا متحمسة اكتر منكن".

 

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

 

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

 

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.

 

وكشفت شركة "مزيكا" للصوتيات والمرئيات، عن تفاصيل أغنية نوال الزغبي الجديدة، من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

 

وجاء المنشور كالآتي: "النجمة نوال الزغبي.. تحضر لمفاجأة، خلال هذا الشهر، وهي إطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، من كلمات أحمد راؤول، وألحان أحمد ‏زعيم.. كما تستعد نوال لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع فادي حداد، ومن المقرر ان تظهر بلوك جديد، حيث ‏ستشكل إطلالتها مفاجأة للجمهور من ناحية لوك الشعر ولونه".‏

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