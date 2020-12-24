الصحة: دواء إيفرمكتين ثبت إيجابيته في العلاج من كورونا

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن دواء التاميفلو ليس له علاقة بعلاج فيروس كورونا، ولكنه دواء خاص بالإنفلونزا، معقبا: سبب وضعه في اللقاح سابقا هو تزامن فيروس كورونا مع الإنفلونزا فقط.





وتابع "حسني" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، : دواء التاميفلو لم يثبت إيجابياته في العلاج من فيروس كورونا في أي دولة بالعالم، معقبا: في حالة وجود أعراض إنفلونزا يمكن أن يتناول المريض الدواء مع الآخرين لحين ظهور التحاليل.





وأكمل: دواء إيفرمكتين ظهر في شهر 5 بعد وضع البروتوكولات علاج كورونا بالفعل، موضحا أن الدراسات المصرية والعالمية أوضحت مدى إيجابية هذا الدواء في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة.





وأضاف، ليس له أعراض جانبية شديدة حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم وضع الدواء بعد إجراء العديد من الدراسات عليه للتأكد من مدى فاعليته.



