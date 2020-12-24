فخر الصناعة العسكرية المصرية.. أهم المنتجات المصنعة بأيدي مصرية

قالت المهندسة شيماء عبد العزيز، القائم بأعمال رئيس قطاع إنتاج الأجزاء المعدنية للذخيرة المتوسطة، إن قطاع تشغيل الأجزاء المعدنية بمصنع 300 الحربي للذخائر والبوادى، مشيرة إلى أن الذخيرة يوجد بها عيار 20 إلى 40 ميل، مرورا ب 23 و30 ميلي.





وأضافت "شيماء" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد أجزاء من الرشاش المتعدد، موضحة أنه كمصنع جديد ووجود معدات وأجهزة جديدة تعطي دقة عالية فى الأجزاء المعدنية.





وتابعت أنه بالقطاع تم خروج معظم الأجزاء الخاصة بـ الرشاش المتعدد تقريبا بنسبة 100%، لافتة إلى أن هناك ماكينة سي إن سي والتى تحتوى على 6 بارات، مما سيزيد من إنتاجية الذخائر، حيث انها تعتبر من أحدث الماكينات الموجودة.





وأشارت إلى أن الماكينات العادية من الممكن أن تنتج من 500 إلى 800 طلقة فى اليوم، إلا أن الماكينة الموجودة داخل قطاع إنتاج الأجزاء المعدنية تقوم بتزويد الإنتاجية من الرصاصات.



