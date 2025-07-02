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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم جريء وصوت أكثر وضوحا.. إليك أفضل سماعات رأس في الأسواق

سماعات الرأس
سماعات الرأس
لمياء الياسين

كشفت شركة وان بلس عن إطلاق سماعة Headphone (1)، وهي سماعات رأس لاسلكية تأتي بتصميم شفاف والعديد من الميزات الرائدة وبسعر 299 دولارًا أمريكيًا 

يأتي إطلاق تلك السماعات بالتزامن مع إطلاق هاتف Nothing Phone (3)، وقد طُوّرت هذه السماعات  بالتعاون مع شركة KEF البريطانية المتخصصة في الصوتيات، وهي تجمع بين التصميم الشفاف المميز لشركة Nothing وإطار خفيف الوزن من الألومنيوم وأغطية أذن مربعة الشكل تكشف عن بعض مكوناتها الداخلية لكنها بوزن 329 جرامًا، حيث تُعدّ أثقل قليلا من سماعات Sony WH-1000XM6، وتأتي الانطباعات الأولية لتُشير إلى أن السماعة قد تنزلق قليلاً أثناء الحركة.

سماعات الرأس

سماعات رأس وان بلس

فيما يتعلق بالصوت، تعمل سماعات الرأس بمحركات ديناميكية مقاس 40 مم،  وتأتي بالعديد من الميزات مثل ميزة إلغاء الضوضاء النشط. 

وتأتي السماعة بميزة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) أما عن قدرات الشحن فيصل عمر البطارية إلى 80 ساعة (أو حوالي 35 ساعة مع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة

ويمكنك من خلال الشحن السريع لمدة 5 دقائق، الاستمتاع بـ 2.4 ساعة تقريبًا من التشغيل مع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، و5 ساعات مع إيقافها.

وتتميز أدوات التحكم أيضًا بميزة ضبط أسطوانة لمسية على غطاء الأذن مستوى الصوت وتشغيل الموسيقى، بينما يُتيح زر منفصل الوصول السريع إلى مساعدي الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق Nothing X وسيتم فتح الطلبات المسبقة في 4 يوليو، على أن تبدأ المبيعات الكاملة في 15 يوليو .

وبفضل تصميمها الجريء، وصوتها المُعدّل بتقنية KEF، وبطاريتها التي تدوم طويلًا، تسعى السماعة إلى منافسة سماعات مثل Sony WH-1000XM6 وAirPods Max. يعتمد نجاحها في المنافسة على أدائها الفعلي.

سماعات الرأس سوق سماعات الرأس سماعات رأس لاسلكية الذكاء الاصطناعي شحن سريع

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