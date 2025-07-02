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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصميم عصري وأداء قوي .. إليك أهم مواصفات هاتفي ريلمي 15 5G و 15 Pro 5G

هاتفي Realme 15 5G وRealme 15 Pro 5G
هاتفي Realme 15 5G وRealme 15 Pro 5G
لمياء الياسين

تستعد شركة ريلمي  لإطلاق هاتفي Realme 15 5G وRealme 15 Pro 5G  ورغم أن الشركة لم تُحدد موعد الإطلاق بعد، فمن المتوقع وصول الجهازين خلال الشهر الحالي.

من جانبها وصفت Realme هاتفها القادم 15 Pro بأنه "أكثر هواتفها الذكية تقدمًا في الحفلات بتقنية الذكاء الاصطناعي". لم تكشف الشركة عن تفاصيل محددة عن مكونات الجهاز بعد، لكنها ألمحت إلى أن الجهاز سيتضمن ميزات كانت مقتصرة سابقًا على طرازات Pro+ الأعلى سعرًا.

ميزات هاتف Realme 15 Pro 5G

من المتوقع أن يكون نظام الكاميرا من أبرز مميزات سلسلة هواتف Realme 15. وقد لمّحت Realme إلى ما وصفته بإمكانيات تصوير "مستوحاة من الحفلات"، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعديل معلمات مثل سرعة الغالق، والتشبع، والتباين بشكل فوري.

تشير التسريبات حول هاتف Realme 15 Pro 5G إلى أنه قد يُطرح بتكوينات متعددة، بما في ذلك ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. و من المتوقع أن يُطرح بألوان الفضي ، والأرجواني ، والأخضر . 

مواصفات ريلمي 14 برو بلس

من المتوقع أن يعمل هاتف Realme 15 5G بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع، مع بطارية بسعة 6300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط. وقد يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، بالإضافة إلى شاشة AMOLED مسطحة تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

إذا صحت التوقعات الأولية للأسعار، فقد يتراوح سعر Realme 15 5G بين 18,000 و20,000 روبية  ورغم عدم تحديد سعر طراز Pro بعد، فمن المرجح أن يكون أعلى من هذا النطاق.

شركة Realme سلسلة هواتف Realme 15 الذكاء الاصطناعي هواتف Realme 15 سعة تخزين

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