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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفضل موبايل ريلمي في حدود 10.000 جنيه 2025

موبايل ريلمي
موبايل ريلمي
احمد الشريف

تواصل شركة ريلمي تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية المصري من خلال تقديم أجهزة تجمع بين المواصفات المتقدمة والسعر المناسب، خاصة في الفئة المتوسطة التي تشهد تنافسًا كبيرًا بين مختلف العلامات التجارية.

 ومع بداية عام 2025، برزت عدة هواتف من ريلمي كخيارات مميزة للمستخدمين الباحثين عن أفضل قيمة مقابل السعر في حدود 10000 جنيه مصري.

قائمة هواتف ريلمي الأبرز في 2025

بحسب تقارير صحفية متخصصة، تصدرت هواتف Realme C75 وRealme 12x وRealme C67 وRealme Neo7x ترشيحات الخبراء في الفئة السعرية المستهدفة. 

إلا أن هاتف Realme C75 حظي باهتمام خاص نظراً لما يقدمه من مواصفات قوية وسعر منافس، ليصبح الخيار الأفضل ضمن هذه الفئة بحسب تقييمات المواقع التقنية.

مواصفات Realme C75

يأتي Realme C75 بشاشة كبيرة قياس 6.67 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وجودة عرض عالية. يعتمد الهاتف على معالج Mediatek Dimensity 6300، ويقدم أداءً جيدًا في الاستخدام اليومي والتطبيقات المتعددة. يتوفر الجهاز بذاكرة داخلية 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، مع دعم توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSDXC245.

الكاميرا والبطارية

يتميز Realme C75 بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تدعم تصوير الفيديو بجودة 1080p، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل تتيح التقاط صور سيلفي واضحة. 

تصل سعة البطارية 6000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ما يمنح المستخدم فترة استخدام طويلة وسرعة في إعادة الشحن.

المميزات الإضافية والسعر

يدعم الهاتف تقنيات الاتصال الحديثة بما في ذلك شبكات 5G، كما يوفر منفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات. يفتقد الجهاز لمنفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم ولا يدعم تقنية NFC، إلا أنه يظل من أكثر الهواتف تكاملًا في فئته السعرية.

 يتراوح سعر Realme C75 في السوق المصري بين 9900 و10035 جنيه مصري حسب المتجر والإصدار المتوفر.

خلاصة

يتصدر Realme C75 قائمة أفضل هواتف ريلمي في حدود 10000 جنيه لعام 2025، بفضل شاشته الكبيرة ذات التردد العالي، معالج قوي، ذاكرة كبيرة، كاميرا بدقة عالية، وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع، ليقدم للمستخدمين تجربة متكاملة تلبي مختلف الاحتياجات اليومية، وفقًا لتقييمات المواقع الصحفية المتخصصة

ريلمي شركة ريلمي Realme C75

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