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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل انطلاقه رسميا .. هاتف ريلمي جديد بمواصفات مذهلة

هواتف Narzo 80
هواتف Narzo 80
لمياء الياسين

تستعد شركة ريلمي  لتوسيع سلسلة هواتف Narzo 80 في الهند بهاتف جديد يدعم تقنية الجيل الخامس 5G.

 ووفقًا للإعلانات التشويقية التي ظهرت على المواقع الألكترونية ، قد يصل هاتف Narzo 80 Lite 5G قريبًا، ومن المتوقع أن يكون سعره أقل من 10,000 روبية. إليكم أهم مواصفات الجهاز.


هاتف ريلمي نارزو 80 لايت 5G

تعد من أبرز مميزات هاتف Realme Narzo 80 Lite 5G بطاريته بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة. وتؤكد الشركة أنها توفر ما يصل إلى 15.7 ساعة من مشاهدة يوتيوب أو أكثر من 46 ساعة من المكالمات. كما يدعم الشحن العكسي.


يبلغ سُمك الهاتف 7.94 مم، وهو حاصل على شهادة المتانة MIL-STD-810H. كما أكدت الصور الرسمية أنه سيتوفر باللونين الأرجواني والأسود.

 يتميز الهاتف بتصميم مستطيل للكاميرا الخلفية، ويضم مستشعرين وفلاش LED بيضاوي الشكل. على اليمين، يظهر زر التشغيل وأزرار التحكم في الصوت بوضوح.


وفقًا لتسريبات ، سيتوفر هاتف Realme Narzo 80 Lite 5G بنسختين: 4 جيجابايت + 128 جيجابايت و6 جيجابايت + 128 جيجابايت، بسعر 9,999 روبية هندية (حوالي 117 دولارًا أمريكيًا) و11,999 روبية هندية (حوالي 140 دولارًا أمريكيًا) على التوالي. 

تشير التقارير إلى أن Narzo 80 Lite 5G سيعمل على الأرجح بمعالج MediaTek Dimensity 6300. ومن المتوقع أيضًا أن يتميز بشاشة عالية الدقة +HD وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.  

ولم تؤكد شركة Realme موعد الإطلاق حتى الآن، ولكن مع ظهور تشويقات بالفعل، يبدو أن الإعلان الرسمي أصبح وشيكًا.

شركة ريلمي هواتف Narzo 80 المواقع الألكترونية أزرار التحكم هاتف Narzo 80 Lite 5G

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