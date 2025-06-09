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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات مذهلة.. هاتف ريلمي جديد يغزو الأسواق

هاتف ريلمي
هاتف ريلمي
لمياء الياسين

تستعد شركة ريلمي لإطلاق هاتفها الرائد من الجيل التالي، Realme GT 8 Pro، في الربع الأخير من هذا العام في الصين. 

وأشارت التسريبٌات إلى أن GT 8 Pro سيكون الهاتف الرائد الأكثر تميزًا على الإطلاق من الشركة.

 ومن المتوقع أن يأتي مزودًا بالعديد من التحديثات. وفي تسريبٍ جديد، كشف المُسرب Digital Chat Station عن تفاصيل رئيسية حول الهاتف الذكي.

هاتف Realme GT 8 Pro

مواصفات هاتف Realme GT 8 Pro

يشير التسريب إلى أن هاتف Realme GT 8 Pro ، يأتي مُزوَّد بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 ، وكاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل. قد يكون هذا مستشعر Samsung HP9، المُتوقع توفره أيضًا في هاتف Find X9 Pro. 

يتميز مستشعر الكاميرا هذا بحجم كبير 1/1.4 بوصة، ويدعم دمج 4 × 4 بكسل، مما يُتيح له التقاط صور واضحة وحادة بدقة 12 ميجابكسل بحجم بكسل 2.24 ميكرومتر في ظروف الإضاءة المنخفضة.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي هاتف GT 8 Pro مزود بشاشة OLED مسطحة بدقة 2K . يُعد هذا تغييرًا جذريًا بالنظر إلى أن الجيل السابق الذي كان مزودًا بشاشة OLED منحنية رباعية الأبعاد تدعم دقة 1.5K. ومن المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بمستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة وهيكل مقاوم للماء.

كشفت تقارير سابقة أن هاتف Realme GT 8 Pro سيضم بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تقريبًا، مع شحن سريع بقدرة 100 واط. ومن المتوقع أيضًا أن يأتي بإطار معدني متوسط، ويعمل بنظام Android 16 المبني على واجهة Realme UI 7.

ريلمي GT 7 برو

أما عن سعر الهاتف فمن المتوقع أن  يبدأ سعره من 3,999 يوان (حوالي 560 دولارًا أمريكيًا).

شركة Realme الهاتف الرائد هاتف Realme GT 8 Pro هاتف Find X9 Pro هاتف GT 8 Pro

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