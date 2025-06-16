ريلمي نارزو 80 لايت.. هاتف اقتصادي بمواصفات قوية رسميًا

أعلنت شركة ريلمي رسميًا عن هاتفها الجديد "ريلمي نارزو 80 لايت" (realme Narzo 80 Lite)، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة نارزو الشهيرة، مع تركيز واضح على تقديم مواصفات قوية وسعر منافس يناسب شريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي والتكلفة المنخفضة.

التصميم والشاشة

يأتي ريلمي نارزو 80 لايت بتصميم عصري وألوان جذابة مثل البنفسجي الكريستالي والأسود الأونيكس، مع هيكل نحيف بسمك 7.94 ملم ووزن 197 جرام تقريبًا، ما يجعله مريحًا في اليد وسهل الحمل12.

الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة ودقة HD+، وتدعم معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز، مع سطوع أقصى 625 شمعة، ما يضمن وضوحًا جيدًا حتى تحت أشعة الشمس.

الأداء والمعالج

يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 6300 بتقنية تصنيع 6 نانومتر، ثماني النواة (2x Cortex-A76 بسرعة 2.4 جيجاهرتز و6x Cortex-A55 بسرعة 2 جيجاهرتز)، مع وحدة معالجة رسومات Mali-G57 MC212.

يتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجابايت، مع إمكانية توسيعها افتراضيًا حتى 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2 قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD12.

الكاميرا والتصوير

يتميز ريلمي نارزو 80 لايت بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 32 ميجابكسل مع مستشعر GALAXYCORE GC32E2 وعدسة بفتحة f/1.8، مدعومة بوضعيات تصوير متعددة مثل الوضع الليلي، البورتريه، التصوير الاحترافي، والتصوير البانورامي12. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

واحدة من أبرز نقاط القوة في الهاتف هي البطارية الضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط عبر منفذ USB-C، ما يمنح المستخدم يومين من الاستخدام المتوسط بسهولة، مع دعم ميزة الشحن العكسي.

نظام التشغيل والمزايا الإضافية

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة Realme UI 6، ويوفر مستشعر بصمة جانبي ودعم تقنية 5G، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP64، ومكبر صوت قوي مع دعم Hi-Res Audio12.

السعر والتوافر

تم طرح ريلمي نارزو 80 لايت في الأسواق الهندية بسعر يبدأ من 10,499 روبية هندية (حوالي 121 دولار أمريكي) لنسخة 4/128 جيجابايت، و11,499 روبية (حوالي 133 دولار) لنسخة 6/128 جيجابايت، مع عروض إطلاق تخفض السعر حتى 9,999 روبية (حوالي 116 دولار)12. يبدأ البيع الرسمي للهاتف في 20 يونيو عبر متجر أمازون.

الخلاصة

ريلمي نارزو 80 لايت يضع معايير جديدة لهواتف الفئة الاقتصادية، مع شاشة سلسة، بطارية ضخمة، أداء قوي بفضل معالج Dimensity 6300، وكاميرا بدقة عالية.

كل ذلك بسعر منافس يجعله خيارًا مثاليًا للشباب ومحبي الأداء العملي دون التضحية بالجودة