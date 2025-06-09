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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| جوجل تضيف ميزة جديدة لأول مرة .. هاتف ريلمي بمواصفات مذهلة

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لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي.

هتقلب الموازين .. جوجل تضيف ميزة جديدة ستطرح لأول مرة

تعمل  شركة جوجل على ميزة جديدة تُسمى "مؤشر صحة البطارية"، والتي ستُطرح لأول مرة مع نظام أندرويد 16 في وقت لاحق من هذا العام. 

ستضمن هذه الميزة الحفاظ على مؤشر صحة البطارية وتقديم تجربة استخدام موثوقة في الوقت الحالي!

كشفت الشركة بالفعل عن ميزة " مؤشر صحة البطارية" لهواتف أندرويد، والتي تتيح للمستخدمين مراقبة حالة بطارية هواتفهم وسعتها.

قبل انطلاقه رسميا .. هاتف ريلمي جديد بمواصفات مذهلة

تستعد شركة ريلمي  لتوسيع سلسلة هواتف Narzo 80 في الهند بهاتف جديد يدعم تقنية الجيل الخامس 5G.

 ووفقًا للإعلانات التشويقية التي ظهرت على المواقع الألكترونية ، قد يصل هاتف Narzo 80 Lite 5G قريبًا، ومن المتوقع أن يكون سعره أقل من 10,000 روبية. إليكم أهم مواصفات الجهاز.

بمواصفات قوية وتصميم أنيق.. فيفو تطلق هاتف Vivo X Fold 5
في الأسبوع الماضي، بدأت فيفو بالتلميح إلى وصول هاتفها القابل للطي Vivo X Fold 5 إلى الصين. 

 أكد مدير المنتجات في فيفو، هان بوكسياو، أن تصميم الهاتف يتميز بالمتانة وحماية ثلاثية و سيكون أول هاتف قابل للطي كبير الحجم في العالم مزودًا بحماية IPX9 ضد الماء ، ومقاومة IP5X للغبار.

أبل تثير الجدل بتغير ثوري بهواتفها فما القصة؟
تحديثا شاملا تُجريه شركة أبل وذلك لتصميم واجهة المستخدم في إصدار "iOS 26" وذلك  من نظام تشغيل آيفون، فقد أعلنت الشركة أنها ستقدم نمطًا بصريًا وهو نمط "الزجاج السائل".

وأشارت شركة أبل من جانبها أن هذا التحديث يجلب عناصر لامعة وشفافة إلى نظام التشغيل، ليوحد المظهر وذلك عبر كلا من أنظمة "iOS" و"iPadOS" و"macOS" و"visionOS" و"tvOS" و"CarPlay" الخاصة بأجهزة أبل.

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