أخبار التكنولوجيا| بخيارات تناسب جميع الميزانيات.. إليك أفضل هواتف قادمة وأفضل سماعات رأس في الأسواق

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



سامسونج تستعد للكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي خلال أيام.. إليك أهم مواصفاته

مع بقاء أيام قليلة على حدث سامسونج الكبير Galaxy Unpacked في 9 يوليو، ظهرت العديد من التسريبات حول ما يمكن توقعه من هواتف الشركة القابلة للطي من الجيل التالي - Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7.

إذا كانت التسريبات دقيقة، فسيشهد كلا الهاتفين تحسيناتٍ تصميميةً كبيرة، ليتنافس هاتف Fold7 تحديدًا على لقب أنحف هاتف قابل للطي على شكل كتاب في العالم.

هاتف رائد بسعر منافس.. إليك أهم مواصفات Nothing Phone (3)

بعد أشهر من التسريبات، تم إطلاق هاتف Nothing Phone (3 الرائد بسعر منافس.

ويرصد موقع “صدى البلد” أهم مواصفات الهاتف قبل انطلاقه، والذي يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة، فهو يأتي بكاميرا علوية.

تصميم عصري وأداء قوي.. إليك أهم مواصفات هاتفي ريلمي 15 5G و 15 Pro 5G

تستعد شركة ريلمي لإطلاق هاتفي Realme 15 5G وRealme 15 Pro 5G.

ورغم أن الشركة لم تُحدد موعد الإطلاق بعد، فمن المتوقع وصول الجهازين خلال الشهر الحالي.

من جانبها، وصفت Realme هاتفها القادم 15 Pro بأنه "أكثر هواتفها الذكية تقدمًا في الحفلات بتقنية الذكاء الاصطناعي".

لم تكشف الشركة عن تفاصيل محددة عن مكونات الجهاز بعد، لكنها ألمحت إلى أن الجهاز سيتضمن ميزات كانت مقتصرة سابقًا على طرازات Pro+ الأعلى سعرًا.

بمواصفات مذهلة.. ريد ماجيك تُقدم تابلت الألعاب RedMagic Tablet 3 Pro

أطلقت ريد ماجيك رسميًا جهازها اللوحي للألعاب ريد ماجيك أسترا في الأسواق العالمية، بعد إطلاقه لأول مرة في الصين باسم ريد ماجيك 3 برو في وقت سابق من هذا الشهر.

يستهدف هذا الجهاز اللوحي اللاعبين والمستخدمين المحترفين، ويأتي مزودًا بأجهزة وميزات رائدة مصممة خصيصًا لتجربة ألعاب غامرة مع عروض الحجز المبكر ابتداءً من منتصف يوليو.

بتصميم جريء وصوت أكثر وضوحا.. إليك أفضل سماعات رأس في الأسواق

كشفت شركة وان بلس عن إطلاق سماعة Headphone (1)، وهي سماعات رأس لاسلكية تأتي بتصميم شفاف والعديد من الميزات الرائدة وبسعر 299 دولارًا أمريكيًا.

يأتي إطلاق تلك السماعات بالتزامن مع إطلاق هاتف Nothing Phone (3)، وقد طُوّرت هذه السماعات بالتعاون مع شركة KEF البريطانية المتخصصة في الصوتيات، وهي تجمع بين التصميم الشفاف المميز لشركة Nothing

خيارات تناسب جميع الميزانيات.. أفضل هواتف قادمة في عام 2025

كثيرة هي الهواتف الذكية القادمة خلال يوليو 2025: ولعل أبرزها هاتف OnePlus Nord 5Nothing Phone (3)، Galaxy Z

وكلاهما من المتوقع أن يأتي بخيارات بأسعار معقولة مثل هاتف موتورولا إيدج 60 وإنفينيكس جي تي 30 برو، إلى بعض الهواتف المميزة مثل بوكو إف 7 وفيفو تي 4 ألترا.

هل هاتفك منها؟ موعد إصدار تحديث Android 16 والهواتف المؤهلة من ريلمي

أصدرت شركة جوجل النسخة المستقرة من نظام أندرويد 16 الشهر الماضي، وستبدأ قريبًا شركات أندرويد الأخرى بطرح التحديث على أجهزتها.

تلتزم معظم الشركات الصمت حيال هذا الأمر، لكن Realme اتخذت الخطوة الأولى بمشاركة التفاصيل الأولية حول طرحه.

وفي بيان صحفي صدر مؤخرًا، وعدت Realme بأن تكون من أوائل الشركات التي تُطلق نظام أندرويد 16 على أجهزتها الرئيسية.



الأنحف لعام 2025.. أهم مواصفات هاتف iPhone Air

تواجه شركة Apple العديد من المشاكل المتعلقة بالشاشات في سلسلة هواتف iPhone 17.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن Apple قد تضطر إلى قطع علاقاتها مع BOE هذا العام.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل يبدو أن طراز iPhone 17 Air الجديد من الشركة يعاني من مشكلة تشقق شاشاته فائقة النحافة باستمرار.