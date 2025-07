خيارات تناسب جميع الميزانيات.. أفضل هواتف قادمة في عام 2025

كثيرة هي الهواتف الذكية القادمة خلال يوليو 2025: ولعل أبرزها هاتف OnePlus Nord 5 Nothing Phone (3)، Galaxy Z

وكلاهما من المتوقع أن يأتي بخيارات بأسعار معقولة مثل هاتف موتورولا إيدج 60 وإنفينيكس جي تي 30 برو، إلى بعض الهواتف المميزة مثل بوكو إف 7 وفيفو تي 4 ألترا، وهاتف ون بلس 13 إس وقد شهد شهر يونيو إطلاق مجموعة واسعة من الهواتف الذكية الجديدة في مختلف الفئات السعرية من المتوقع أن يكون شهر يوليو 2025 حافلاً بالمزيد من

لعشاقها إليك العديد من الهواتف متوسطة المدى، بما في ذلك OnePlus Nord 5 وNord CE 5 وNothing Phone 3 وسلسلة هواتف Oppo Reno 14، والمتوقع إطلاقهما هذا الشهر، إلى جانب أحدث الهواتف القابلة للطي من Samsung، Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 وهناك أيضًا العلامة التجارية الجديدة للهواتف الذكية Ai والمتوقع إطلاقها في يوليو 2025. وإليك أبرز الأجهزة القادمة، بالإضافة إلى جميع التفاصيل التي نعرفها حتى الآن.

هاتف Nothing Phone (3)

سيتم إطلاق هاتف Nothing Phone (3) لاحقًا اليوم. ومن المتوقع أن يُجري تغييرات كبيرة في تصميمه الخلفي. وقد ظهرت مؤخرًا صور رسمية تُظهر تظهر تصميم غير معتاد للكاميرات الخلفية. ورغم أن Nothing لم تؤكد بعدُ إعدادات كاميرا هاتف Nothing Phone (3)، إلا أنها أكدت أن إحدى الكاميرات الثلاث هي عدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل

من المتوقع أن يتميز الهاتف (3) بشاشة OLED من نوع LTPO بقياس 6.7 بوصة بدقة 1.5K، وبطارية بسعة 5150 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. كما تم التأكيد على تزويده بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع القوي لأداء سلس. وسيتلقى الهاتف تحديثات أندرويد لمدة خمس سنوات، وتحديثات أمنية لمدة سبع سنوات.

هاتف Nova 5G

تستعد علامة الهواتف الذكية الجديدة AI+، بقيادة مادهاف شيث، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Realme، لإطلاق أولى هواتفها الذكية الأسبوع المقبل.

يبدأ سعر الهواتف الذكية من 5000 روبية هندية، ومن المرجح أن يشمل هذا السعر خصومات على البطاقات الائتمانية.

أما بالنسبة للمواصفات الرئيسية، فتتميز الهواتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة وكاميرتين خلفيتين، إحداهما بدقة 50 ميجابكسل. كما تتميز الهواتف بفتحة بطاقة microSD بسعة تخزين إضافية تصل إلى 1 تيرابايت.

وفقًا لتسريب حديث، سيستخدم هاتف Nova 5G شريحة Unisoc T8200 بتقنية 6 نانومتر، بينما سيستخدم هاتف Pulse 4G شريحة Unisoc T7250 بتقنية 12 نانومتر.

هاتف OnePlus Nord 5 وNord CE 5



تتواجد OnePlus أيضًا على قائمة هذا الشهر لإطلاق Nord 5 وNord CE 5. الأول سيكون هاتفًا متميزًا من الفئة المتوسطة، بينما سيكون الأخير نسخة مخففة منه.

أكدت الشركة أن هاتف Nord 5 سيعمل بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث، وسيضم حجرة بخار بمساحة 7,300 مم². ويضم مجموعة كاميرات خلفية عمودية، تضم مستشعرين. ووفقًا لتسريبات حديثة، قد يتضمن مستشعرًا رئيسيًا من نوع Sony LYT-700 بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعرًا فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. أما الجهة الأمامية، فقد تأتي بمستشعر Samsung JN5 بدقة 50 ميجابكسل.

وتشمل المواصفات المسربة الأخرى بطارية بسعة 5200 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 وات وشاشة AMOLED بدقة 1.5K مع معدل تحديث 144 هرتز.

ون بلس نورد سي إي 5



من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتميز هاتف OnePlus Nord CE 5 الأقل تكلفة بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وشريحة Dimensity 8350، وكاميرات خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقوة 80 وات.