محافظ المنوفية: تعيين زوجة ضحية الأمطار بالوحدة المحلية بكمشيش

قدم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة سائق مركبة التوك توك بمنزله بكمشيش بمركز تلا ، وذلك عقب تعرضه لحادث أليم خلال موجة الطقس السيئ ، رافقه وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .



حيث أعرب محافظ المنوفية خالص حزنه وتعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته ، كما سلم المحافظ مساعدات مالية وعينية لأسرة الفقيد ، وقرر تعيين زوجة السائق بالوحدة المحلية بكمشيش كمصدر دخل ثابت يعينها على متطلبات الحياة المعيشية ، مكلفاً رئيس المدينة بمتابعة وتيسير إجراءات استخراج مركبة التوك توك من قبل الجهات المختصة واتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة للمركبة على أن تتحمل المحافظة التكاليف دعماً لأسرة الفقيد .



هذا وقد قدمت أسرة الفقيد خالص الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لحرصه على تقديم واجب العزاء ودعمه ورعايته الشاملة لهم .