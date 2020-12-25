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فن

خلال ساعات .. تامر حسني يستعد لإطلاق أغنية "طمعتيني"

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:26 م
تامر حسني
تامر حسني
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محمد بدران

يستعد الفنان تامر حسني لطرح أغنيته الجديدة "طمعتيني" ، ومن المقرر ضمها للألبوم الجديد الذي يحمل اسم "خليك فولاذي".


ونشر تامر حسني صورة عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلًا "اغنية طمّعتيني خلال ساعات ان شاء الله من ألبوم خليك فولاذي، ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎﺕ / ﺑﻼﻝ ﺳﺮﻭﺭ وﺍﻟﺤﺎﻥ / ﺑﻼﻝ ﺳﺮﻭﺭوﺗﻮﺯﻳﻊ / ﻫﺎﻧﻲ ﺭﺑﻴﻊ وﻣﻴﻜﺲ / ﺟﻼﻝ ﻓﻬﻤﻲ وﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﻮﺩﻳﻮ TH Productionﻡ /ﺟﻼﻝ ﻓﻬﻤﻲ وﺟﻴﺘﺎﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ".


وطرح تامر الخميس الماضي أغنية «فجأة افترقنا»، وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال الحمداوي.


ويتعاون تامر حسني في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.


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