آمال وفرص ازدهار العلاقات الكندية الأمريكية مع تولي بادين المسؤولية

يفرض تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، موقع المسؤولية في البيت الأبيض الشهر المقبل، العديد من الفرص والتحديات على العلاقات الكندية الأمريكية، التي مرت خلال السنوات الأربع الماضية، بمنعطفات خطيرة.





ويرى العديد من الخبراء والمتابعين أن رئاسة دونالد ترامب كانت بالنسبة لكندا غريبة وغير مسبوقة لدرجة أنها تنتهي، بالنسبة لمعظم الكنديين، بشعور من الارتياح.





وبدأ ترامب تولي منصبه في عام 2016 بوصف اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" بأنها "أسوأ صفقة على الإطلاق"، مهددا في أكثر من مناسبة بإغلاق حدود أمريكا.





وقبل تنصيب ترامب، كان العديد من الحبراء يرون أن المفاوضات بين ترامب ورئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، غير متكافئة، بالنظر للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها ترامب وطبيعة شخصيته. لكن في النهاية، نجح ترودو في إنقاذ اتفاق "نافتا" وإبقاء الحدود مفتوحة حتى أجبرت جائحة "كوفيد-19" الجميع على إغلاق الحدود.





ويأتي الآن جو بايدن، الذي يعرف أوتاوا جيدا، وله علاقات طيبة بجستن ترودو، لتبدأ فترة متوقعة من الفرص المتبادلة بين الشريكين الأكبر والأقرب في أمريكا الشمالية.





ويحمل عام 2021 إمكانات أكبر من ذلك. وكقاعدة عامة، يتماشى رؤساء الوزراء الكنديون والرؤساء الأمريكيون بشكل أفضل عندما يأتي كلاهما من عائلات سياسية متشابهة: يعمل الديموقراطيون بشكل أفضل مع الليبراليين والجمهوريين مع المحافظين. إنها دائما شراكة غير متوازنة، حيث يتمتع الشريك الأمريكي في الجنوب بمعظم النفوذ وأقصر فترة اهتمام، ولكنها غالبا ما تكون مفيدة جدا لرئيس الوزراء الكندي. كان بيل كلينتون وجان كريتيان، وهما ديمقراطي وليبرالي على الترتيب في شراكة حقيقية، ليس فقط في القضايا العابرة للحدود ولكن القضايا العالمية. الأمر ينطبق أيضا هلى الكندي المحافظ التقدمي بريان مولروني والأمريكي رونالد ريجان من الحزب والجمهوري. فرانكلين روزفلت وماكنزي كينج، نفس الأمر.





وعلى النقيض من ذلك، لم يتفق جون ديفينبيكر وجون كينيدي على الإطلاق، ويُشتبه منذ فترة طويلة في أن كينيدي يعمل بنشاط لانتخاب ليستر بيرسون الليبرالي في عام 1963. وبالمثل ، كانت علاقات ريجان وريتشارد نيكسون متوترة مع زعيم الحزب الليبرالي وقتها ورئيس الوزراء الكندي، بيير ترودو، والد جستن ترودو.





وأمضت كندا والولايات المتحدة معظم العقدين الماضيين في سلسلة طويلة من المشاحنات السياسية والتجارية السيئة على مستوى رئيس الحكومة - جورج دبليو بوش وكريتيان وبوش وبول مارتن وستيفن هاربر وباراك أوباما.



