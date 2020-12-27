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فن

مي كساب تروج لفيديو كليب زوجها أوكا.. شاهد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شاركت الفنانة مي كساب بمقطع فيديو قصير تشوق جمهورها من خلاله لعمل جديد لزوجها أوكا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت مي كساب، قائلة: "بكره إن شاء الله الساعه ٥ مساءا علي قناه اليوتيوب".

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها على السوشيال ميديا، وانهالت عليها التعليقات.

 

يذكر أن آخر أعمال مي كساب، فيلم 8% وتدور أحداثه حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور وتحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.  

 

وشوقت الفنانة مي كساب متابعيها عن صدور أغنية جديدة لها تحمل اسم "اسم الله" قريبًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".     

 

ونشرت مي كساب صورة بها شخصيات كارتونية، علي شكلها وهي تحمل رضيع صغير، مع وجود بنتين أخرتين أحداهما ترتدي لبس سوبرمان، و مكتوب أسم الأغنية " اسم الله " من الأعلى.

 

وتعد اخر اعمال اوكا اغنية "اتدلع 1991" كلمات وتوزيع أوكا، ألحان بينوو، وتدور فكرة الاغنية في عام 1991، تحت إشراف زوجته الفنانة مي كساب. 

 

الجدير بالذكر أن أوكا وأورتيجا ، بدءا لتحضير مسلسل جديد يحمل اسم "يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا" مكون من 30 حلقة عن رحلة صعودهم إلى قمة أغاني المهرجانات بداية من استوديو المطرية. 

 

وتتضمن حلقات المسلسل كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهما الغنائي، وأن أوكا وأورتيجا قررا أن ينتجا المسلسل من نفقاتهما الخاصة على أن يتم طرح العمل بداية العام القادم. 

 

يذكر أن آخر أعمالهما فيلم 8% وتدور أحداث الفيلم حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة كاريكا، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.

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