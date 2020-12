رحيل صانع شخصية سبونج بوب عن عمر 59 عاما

توفى تاك تاكر الذي عمل كرسام رسوم متحركة ومخرج كارتون "هاي أرنولد!" و سبونج بوب سكوير بانتس، عن عمر 59 عاما.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، توفي تاكر في 22 ديسمبر ولم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة ، ليتم إعلانها اليوم بعد أسبوع من وفاته.

وكانت عائلة تاكر أعلنت خبر وفاة عبر منشور على الفيسبوك، ودونت العائلة في المنشور قائلة "بقلب مثقل ومكسور ، أعلنت عائلة تاكر وفاة تاكر ، الأب ، الزوج ، الابن ، الأخ ، والعم، ونحن نعلم أنه كان محبوبًا من قبل كل من التقى بهم".

كان لدى رسام الرسوم المتحركة قائمة طويلة من الاعتمادات بما في ذلك العمل في وقت مبكر من حياته المهنية في فيلم 1987 Pinocchio and the Emperor of the Night ، 1989 The Little Mermaid 'في 1989 والبرامج التلفزيونية المتحركة Rugrats و The Simpsons.

عمل تاكر كمخرج للقصة المصورة في 25 حلقة من مسلسل Hey Arnold من Nickelodeon! بين عامي 1996 و 1999 وأخرج هاي أرنولد! فيلم تم إنتاجه عام 2002 بالإضافة إلى اخرج حلقات المسلسل من 1999 إلى 2004.