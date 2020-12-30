حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع متابعة كافة الجهات لتطبيق جميع القرارات حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.





من جانبه أكد اللواء عبد المنعم السبيعي المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة أنه تم يتم تنفيذ حملات يومية للتعقيم بمجمع مواقف دمنهور بالإضافة إلى متابعة الالتزام بارتداء الكمامات، كما تم التشديد على جميع مجمعات المواقف بنطاق المحافظة لمتابعة مدى التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة.





أوضح "السبيعي"، أنه من المقرر تنفيذه من الأحد القادم وسيتم تكثيف الحملات واللجان علي مدار اليوم لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامة و سيتم توقع الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيها ضد المخالف بموجب إيصال معتمد ومختوم من حاملى الضبطية القضائية وفي حالة عدم التنفيذ يعرض علي النيابه المختصه، كما سيتم شن حملات على المحلات والكافتيريات بالمواقف للتأكد من تطبيق كافة القرارات والإجراءات وفى حالة عدم تنفيذ التعليمات سيتم توقيع غرامة 4000جنيه وغلق اسبوع مع مضاعفة مدة الغلق فى حالة تكرار المخالفة.





هذا وتهيب المحافظة بجميع المواطنين بالالتزام بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على امنهم وسلامتهم وسلامة المحيطين.





ويذكر أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، نفذت حملات الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارة التعليمية بكل مركز وأسفرت عن الآتي:-

- غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بمركز بدر.

-رفع 312 حالة إشغال وغلق مقهي لتقديمه شيشة بمدينة دمنهور.

- رفع 98 حالة إشغال وتشميع 11 مركز تعليمي بمركز ومدينة كفر الدوار.

- تحرير 7 محاضر ضد مقاهي ومحلات تجارية مخالفة بمركز إيتاي البارود.





ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول، حملة مكبرة للمرور على المحلات والمقاهي بنطاق المدينة، بالتنسيق مع إدارتي الرقابة المتابعة والبيئة وقسم الإشغالات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المقررة، وكذا الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة.





وقد أسفرت الحملة عن غلق مقهى وثلاثة مراكز للدروس الخصوصية وضبط ومصادرة ٣١ شيشة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة، كما تم خلال الحملة التأكيد والتوعية بضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعي.





ويذكر أن أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم غلق وتشميع 29 مركز للدروس الخصوصية بنطاق 8 مراكز بنطاق المحافظة، لافتا أن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.