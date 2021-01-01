مساعد وزير التعليم الأسبق : قرارات تأجيل الامتحانات بسبب غياب الوعي بالإجراءات الاحترازية





قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق أن القرارات التي اتخذت من قبل مجلس الوزراء بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول ، جاءت بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير .





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وأوضح "مسعد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الدولة كانت تترقب مؤشر الإصابات بالفيروس ، ولكن عدم وعي الناس واستهتارهم بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، هو السبب الرئيسي في اتخاذ هذا القرارات .





وأكد على أن كل شيء يمكن تعويضه ، إلا صحة الطلاب وسلامتهم ، لأنها فوق أي اعتبارات ، فالجوانب الدراسية لها أكثر من حل لتعويضها ، وذلك مثلا من خلال المنصات الالكترونية التي أطلقها وزراتي التعليم العالي والتربية والتعليم .





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ونوه إلى أنه أصبح هناك متسع من الوقت للطلاب ، كما أن أعضاء هيئة التدريس تقوم باستكمال باقي المقررات والبرامج الدراسية المتبقية .





وكان مجلس الوزراء قد وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية ، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية .



