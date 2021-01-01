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تعليم

مساعد وزير التعليم الأسبق : قرارات تأجيل الامتحانات بسبب غياب الوعي بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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احمد الشاهد

قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق أن القرارات التي اتخذت من قبل مجلس الوزراء بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول ، جاءت بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير .

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وأوضح "مسعد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الدولة كانت تترقب مؤشر الإصابات بالفيروس ، ولكن عدم وعي الناس واستهتارهم بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، هو السبب الرئيسي في اتخاذ هذا القرارات .

وأكد على أن كل شيء يمكن تعويضه ، إلا صحة الطلاب وسلامتهم ، لأنها فوق أي اعتبارات ، فالجوانب الدراسية لها أكثر من حل لتعويضها ، وذلك مثلا من خلال المنصات الالكترونية التي أطلقها وزراتي التعليم العالي والتربية والتعليم .

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ونوه إلى أنه أصبح هناك متسع من الوقت للطلاب ، كما أن أعضاء هيئة التدريس تقوم باستكمال باقي المقررات والبرامج الدراسية المتبقية .

وكان مجلس الوزراء قد وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية ، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية .

إضافة إلى كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته .
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