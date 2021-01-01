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أخبار العالم

أمريكا وإسرائيل تصوتان ضد مشروع ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021.. تفاصيل

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:36 ص
مجلس الأمن (أرشيفية)
مجلس الأمن (أرشيفية)
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محمد عثمان
صوتت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد قرار الميزانية العامة للأمم المتحدة البالغة 3,231 مليار دولار لعام 2021، وذلك خلال جلستها الختامية لعام 2020.

وصرحت السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، بأن تصويت بلادها ضد الميزانية "لن يغير مساهمات واشنطن في برامج الأمم المتحدة، بما في ذلك 25 بالمئة من نفقات حفظ السلام، ونحو 9 مليارات دولار سنويا لدعم الإغاثة الإنسانية".

وأضافت أن "الولايات المتحدة وهي أكبر ممول للأمم المتحدة، أرادت بهذا التصويت أن توضح تمسكها بمبادئها ودفاعها عن الصواب، ولا نقبل أبدا التصويت بالإجماع من أجل الإجماع فحسب"، مشيرة إلى أن بلادها "اعترضت على قرار الميزانية بسبب تخصيص جزء منها لتمويل اجتماع خاص بمناسبة الذكرى الـ20 للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية الذي عقد في ديربان جنوب إفريقيا عام 2001".

بدوره وصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جلعاد إردان، تصويت واشنطن ضد ميزانية الأمم المتحدة "بالخطوة النادرة".

وقال جلعاد في رسالة وزعها على الصحفيين بمقر المنظمة الأممية، إن "تصويت واشنطن جاء ردا على تحيز الأمم المتحدة المستمر ضد إسرائيل، وعزمها على تخصيص الأموال لحدث يحتفي بمناسبة الذكرى الـ20 لمؤتمر ديربان لمكافحة العنصرية".

وأضاف، "نعلم جميعا أن هذه الأموال لن تستخدم لدعم حقوق الإنسان ولكن لنشر المزيد من معاداة السامية والكراهية تجاه إسرائيل".

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