ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجبلاية تكلف محمد الشواربي باستقدام خبيرة أجنبية لتولى ملف الكرة النسائية

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:04 م
الجبلاية
الجبلاية
Advertisements
يسري غازى
كلف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة محمد الشواربي لاستقدام خبيرة أجنبية تتولى مهام الكرة النسائية.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية على النحو التالي:
•محمد كمال مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول
•أحمد رمضان مديرا فنيا للمنتخب الوطني للشابات
•محمد محسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني للناشئات

قال المهندس أحمد مجاهد في تصريحات خاصة لصدى البلد: "تم تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بالتواصل مع مدربات عالمية لاستقدام خبيرة أجنبية تتولى مهام ملف الكرة النسائية".

أوضح أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ترغب فى وضع الكرة النسائية على خريطة العالمية من خلال استقدام إحدى الخبيرات من أوروبا لتولى ملف منتخبات الكرة النسائية والمسابقات المحلية.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي :

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا. 

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر قرار الفيفا بتعيين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة |شاهد

الأوليمبية تتمسك بإجراء انتخابات الجبلاية بعد أولمبياد طوكيو.. تفاصيل

أحمد مجاهد يجتمع بوزير الرياضة من أجل طرح خطة إجراء انتخابات اتحاد الكرة

أحمد حسن: رئيس لجنة الانضباط يدرس الاستقالة من اتحاد الكرة

كان عاما مليئا بالأحزان .. 2020 في اتحاد الكرة .. الثلاثية بديلا عن الخماسية وكورونا يهاجم الجبلاية

إعادة تشكيل أجهزة النسائية.. كمال مديرا فنيا للمنتخب الأول ورمضان للشابات ومحسن للناشئات

ترشيحاتنا

عيار 18 يسجل 711 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-1-2021

أستاذ باطنة ومناعة: 10 أعراض لإصابة الأطفال بسلالة كورونا الجديدة

أخبار الرياضة .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك .. التفاصيل المالية لصفقة انتقال بواليا

هل يقلل الشاي والقهوة من خطر الوفاة.. اعرف الحقيقة

ماذا قدم والتر بواليا قبل الانتقال للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

من داخل البرلمان.. تفاصيل إعلان جمال عبد الناصر استقلال السودان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

مش عارف تنام.. حيل غير تقليدية لعلاج الأرق

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة