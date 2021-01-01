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رياضة

الإسماعيلي يعلن رحيل محمد وهبة وتعيين العيسوي مديرًا فنيًا للدراويش

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:40 م
أبو طالب العيسوي
أبو طالب العيسوي
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نانسي القاضي
قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكرة قبول اعتذار الكابتن محمد وهبه وتكليف الكابتن أبوطالب العيسوي لاستكمال المهمة خلال الفترة المقبلة.

وهذا للمرة الثانية على التوالي في ثلاث سنوات ليعاد السيناريو مرة أخرى.

صدى البلد ترصد تكرار مشهد رحيل محمد وهبة وتعيين أبو طالب العيسوي مديرًا فنيًا للدراويش تحديدًا يوم ١ يناير ٢٠٢١.


يوم 31 ديسمبر 2017 قام المجلس بإقالة محمد وهبه بعد رحيل الفرنسى سباستيان ديسابر وتعيين أبو طالب العيسوى مديرا فنيا للفريق.
  
يوم 31 ديسمبر 2020 قام محمد وهبه بالإعتذار عن إستمرار مهمته بعد أن قام المجلس بإصدار بيانا باعتباره مدربا عام.

وكان محمد وهبة مدرب الإسماعيلي قد تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي
تحية واحترامًا وبعد..

شرفت بتولي المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي في ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسئولية والواجب كأحد أبناء النادي الإسماعيلي العظيم، وأديت دوري بكل إخلاص وبما يرضي الله وضميري وحبي للنادي الذي قدمني لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا.

وحيث أننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسئوليات التي تحقق آمال وطموحات النادي وجماهيره الوفية العظيمه فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادي الإسماعيلي.
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