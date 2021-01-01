ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كلوب: سعيد بتعافي فان دايك.. ونحافظ على اللاعبين ضد فيروس كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:49 م
كلوب
كلوب
Advertisements
القسم الرياضي
أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، سعادته بالتعافي السريع لـ مدافع الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك .

وظهر المدافع الهولندي رفقة كلارينس سيدورف أسطورة الكرة الهولندية في دبي بالإمارات يتدرب من أجل استعادة لياقته البدنية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ساوثامبتون: "جيد للغاية أن أتحدث عن فان دايك، لكن من المبكر الحديث للتعامل مع عودته للملعب مع تلك الإصابة".

وأضاف الألماني "أنا سعيد برؤية فيديوهات له أثناء التدريب لأنها تظهر مدى تطوره لكن لا زال هناك وقت طويل".

وأكمل "أود أن أقول شيء آخر ولكن هذه هي الحقائق للأسف".

وتطرق كلوب للحديث عن إمكانية إيقاف الدوري الإنجليزي بسبب زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، قائلا: "أنا لست متخصصا جميعكم تعلمون ذلك، نحاول جميعا بذل قصارى جهدنا للحفاظ على استمرار المنافسة".


وأردف "لقد علمنا من قبل أن في الشتاء سيكون هناك موجة ثانية أو شيء ما، علاوة على ذلك بالنسبة لنا في المجتمع فإن عيد الميلاد يمثل تحديا عندما يتعلق الأمر بالعزلة الذاتية ولذلك لست مندهشا من ارتفاع الأرقام".

وأختتم "هذا يحدث بعد ذلك في كرة القدم أيضا، الأرقام ترتفع قليلا، إنه أمر مفهوم لكننا ما زلنا نحاول بذل قصارى جهدنا للحفاظ على اللاعبين بأمان قدر الإمكان".

وتأجلت مباراتين في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بسبب زيادة الإعداد المصابة في فريقي مانشستر سيتي وفولام.

وكان سام ألاردايس المدير الفني لوست بروميتش ألبيون قد أبدى رغبته في إيقاف الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بسبب تزايد الاعداد المصابة بكورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كلوب عن معاناته مع فترة التوقف الدولي: فقدنا بعض اللاعبين بسبب الإصابات

سنقاتل بكل قوة .. كلوب يرفع راية التحدي قبل موقعة ليستر سيتي

كلوب: محمد صلاح سيشارك مع ليفربول أمام أتالانتا

ليفربول يخطط للحفاظ على محمد صلاح خوفاٌ من الرحيل لـ ريال مدريد.. تفاصيل

عودة نابي كيتا وألكسندر أرنولد.. كلوب يزف بشرى لعشاق الريدز

فان دايك يطلق رسالة أمل لجماهير ليفربول

ترشيحاتنا

خريف 2021.. أمريكا تزف بشرى بشأن موعد انتهاء جائحة كورونا

قرار جديد من الحكومة بشأن الحضانات

فرجاني ساسي: لقد طفح الكيل

بفستان مكشوف.. شاهد إطلالة كنزي عمرو دياب في رأس السنة

مدير عزل جامعة القاهرة: ارتفاع درجة حرارة الأطفال مؤشر للإصابة بكورونا

حكم الاحتفال برأس السنة.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفعات متتالية أمام زملائه.. عقاب معلمة لطالب وصل متأخرًا يثير الاستياء.. شاهد

سكتة دماغية.. دراسة تكشف علامات جديدة لتأثير فيروس كورونا على المخ

جيلي الصينية تنتج سيارة كروس أوفر جديدة .. صور