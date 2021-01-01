كلوب: سعيد بتعافي فان دايك.. ونحافظ على اللاعبين ضد فيروس كورونا

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، سعادته بالتعافي السريع لـ مدافع الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك .

وظهر المدافع الهولندي رفقة كلارينس سيدورف أسطورة الكرة الهولندية في دبي بالإمارات يتدرب من أجل استعادة لياقته البدنية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ساوثامبتون: "جيد للغاية أن أتحدث عن فان دايك، لكن من المبكر الحديث للتعامل مع عودته للملعب مع تلك الإصابة".





وأضاف الألماني "أنا سعيد برؤية فيديوهات له أثناء التدريب لأنها تظهر مدى تطوره لكن لا زال هناك وقت طويل".

وأكمل "أود أن أقول شيء آخر ولكن هذه هي الحقائق للأسف".

وتطرق كلوب للحديث عن إمكانية إيقاف الدوري الإنجليزي بسبب زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، قائلا: "أنا لست متخصصا جميعكم تعلمون ذلك، نحاول جميعا بذل قصارى جهدنا للحفاظ على استمرار المنافسة".









وأردف "لقد علمنا من قبل أن في الشتاء سيكون هناك موجة ثانية أو شيء ما، علاوة على ذلك بالنسبة لنا في المجتمع فإن عيد الميلاد يمثل تحديا عندما يتعلق الأمر بالعزلة الذاتية ولذلك لست مندهشا من ارتفاع الأرقام".





وأختتم "هذا يحدث بعد ذلك في كرة القدم أيضا، الأرقام ترتفع قليلا، إنه أمر مفهوم لكننا ما زلنا نحاول بذل قصارى جهدنا للحفاظ على اللاعبين بأمان قدر الإمكان".





وتأجلت مباراتين في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بسبب زيادة الإعداد المصابة في فريقي مانشستر سيتي وفولام.





وكان سام ألاردايس المدير الفني لوست بروميتش ألبيون قد أبدى رغبته في إيقاف الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بسبب تزايد الاعداد المصابة بكورونا.