مدحت العدل: منظومة التحكم الرياضي في مصر ليست جيدة .. فيديو

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إن الظلم الذي تشعر به جماهير نادى الزمالك والذى يتعرض له النادى، ليس من فراغ ولكن بناء على وقائع عديدة.





وتابع العدل خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق قائلا:"منظومة التحكيم فى مصر ليست جيدة، ومن الممكن الاستعانة برئيس لجنة تحكيم من إنجلترا، مش من العدل أن الزمالك مثلا يروح يلاعب الإسماعيلى فى الإسماعيلية، والأهلى ما يروحش لاعب الاسماعيلى هناك".





وأكد مرشح رئاسة نادى الزمالك قائلا:"النادى الأهلى كبير وعظيم ويستحق المكانة التي وصلها، ويشرفنا دا موضوع، وأننا أقول وجهة نظرى حاجة تانية ".





وكان قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل أن ما فعله مرتضى منصور في نادي الزمالك في خمس سنوات لم يفعله أحد.