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رياضة

شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا أمام سموحة في الدوري

السبت 02/يناير/2021 - 03:32 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق سيراميكا كليوباترا ومنافسه سموحة، في المباراة المقامة حاليا على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز. 

وسيطر سيراميكا كليوباترا على الكرة بنسبة 57% مقابل 42% لصالح سموحة.

ومازال الفريقان يبحثان عن شفرة لتحطيم الدفاعات، وسط حذر من فتح الخطوط؛ خوفًا من استقبال هدف مبكر.

وكانت أخطر الهجمات، كرة سددها محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، من ركلة حرة مباشرة في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى تصدى لها الحارس الهاني سليمان ببراعة.

وبدأ هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا المباراة، بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار

الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد

الهجوم: شريف دابو - شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري ومحمد جمال وعبد الله محمود وسيف تقى ومحمد حسن وأحمد غنيم، محمود نبيل، وينفول كوبينا ومصطفى ميسي.

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