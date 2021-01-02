هتنام كويس .. أفضل وقت لممارسة الرياضة

كما أن التمرين يوازن المزاج ويساعد في تهدئة العقل مما يقطع شوطًا طويلًا في ضمان نومك جيدًا، يعتقد بعض الخبراء أيضًا أن ارتفاع درجة حرارة الجسم الناجم عن التعرق أثناء التمرين يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة النوم.

وحسب موقع "timesofindia"، على الرغم من أن الخبراء لا يزالون غير قادرين على تضييق نطاق الطريقة الدقيقة التي تؤثر بها التمارين على نومنا، إلا أن هناك عددًا من الطرق التي يمكن أن تكون أسبابًا محتملة، كما من المعروف أن التمارين الهوائية الطفيفة تزيد من مقدار النوم العميق، والذي يكون لجسمك خلاله أفضل فرصة لتجديد شبابه.





ما هو أفضل وقت لممارسة الرياضة؟

يُعتقد أن الوقت من اليوم الذي تمارس فيه الرياضة له تأثير واضح على نوعية نومك، ويُعتقد أن ممارسة الرياضة في وقت مبكر جدًا في الصباح لا تترك درجة حرارة الجسم عالية بما يكفي للنوم العميق، ومن ناحية أخرى فإن ممارسة الرياضة قبل النوم بوقت قصير، والأدرينالين يمكن أن يزعجك. لذلك، يجب أن يكون الوقت الأكثر فعالية في اليوم هو منتصف الظهيرة.





تمنح جلسة بعد الظهر درجة حرارة جسمك وقتًا كافيًا للارتفاع ثم تنخفض أيضًا بحلول الوقت الذي يجب أن تنام فيه، بينما إذا كنت تمارس الرياضة في وقت متأخر من المساء، فقد يكون من الصعب عليك أن تظل نائمًا، قد يكون هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية وأيضًا أن معدل ضربات القلب لم ينخفض ​​مما تسبب في اضطراب الجهاز العصبي.





قد تكون التمارين الرياضية الخفيفة قبل ساعات قليلة من موعد نومك مفيدة بالفعل لنومك، من ناحية أخرى ، فإن تدريب الوزن، الذي يتم إجراؤه في أي وقت من اليوم، مفيد لجودة نومك، تدريب الأثقال له تأثير أقل على الجسم مقارنة بالقلب وبالتالي من الأفضل القيام به في وقت قريب جدًا من وقت نومك. أيضا ، النوم بعد جلسة تدريب الأثقال يصلح أي تلف في العضلات.







