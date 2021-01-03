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حوادث

حبس صاحب مخزن لحيازته مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية في القاهرة

الأحد 03/يناير/2021 - 05:59 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس صاحب مخزن، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة 40 كرتونة بداخلها قرابة الـ 1,200,000 قطعة ألعاب نارية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط صاحب مخزن بحوزته 40 كرتونة بداخلها قرابة الـ "1,200,000- مليون ومائتان ألف" قطعة ألعاب نارية"، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات من ضبط 40 كرتونة بداخلها قرابة الـ "1,200,000- مليون ومائتان ألف" قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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