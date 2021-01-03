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الأرصاد تحذر قائدي السيارات من الشبورة المائية.. وتعلن إغلاق بعض الطرق السريعة

الأحد 03/يناير/2021 - 09:46 ص
الشبورة المائية
الشبورة المائية
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد هذه الأيام شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب وتقل الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر على الطرق.


وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم إغلاق العديد من الطرق بسبب الشبورة، مثل طريق الإسماعيلية والسويس والإسكندرية والعلمين.


وأشارت إلى أن هذه الطرق تم إغلاقها بسبب الشبورة المائية الكثيفة، مؤكدة أنها مستمرة حتى الآن، وتتحسن الرؤية تدريجيًا في الساعات القادمة ويتم فتح الطريق بعد تحسن الرؤية الأفقية.


وأوضحت أن فترة الشبورة تستمر من بعد الفجر وتتحسن بعد التاسعة صباحًا، لذلك ننصح خلال هذه الفترة بتجنب السفر على الطرق تجنبًا لأى حوادث.


وأكدت أن الكثافات المرورية جاءت نتيجة لإغلاق بعض الطرق، لذلك ننصح القيادة بالهدوء تماما أثناء الشبورة المائية، والاطمئنان على مساحات السيارات أثناء هذه الشبورة، وفيما عدا ذلك فإن الطقس دافئ أثناء ساعات النهار، خاصة مع سطوع أشعة الشمس، والطقس بارد إلى منخفض البرودة على معظم أنحاء الجمهورية.
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