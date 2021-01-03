ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يشكك في عدد إصابات كورونا بالولايات المتحدة

الأحد 03/يناير/2021 - 04:01 م
ترامب يشكك في عدد
ترامب يشكك في عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن عملية تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الولايات المتحدة تتم بشكل سريع ولكن عملية التطعيم بطيئة.

وقال "ترامب"، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "عملية تسليم لقاحات كورونا إلى الحكومة الفيدرالية تتم بشكل أسرع بكثير مما يمكن إعطاؤه".

وأضاف "ترامب"، في تغريدة مُنفصلة، أن "عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس الصين مبالغ فيه للغاية في الولايات المتحدة بسبب أسلوبه السخيف في التحديد مقارنة بالدول الأخرى، وكثير منها غير دقيق للغاية ومنخفض".

وسجّلت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19، وذلك بإحصائها 277346 إصابة جديدة، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وبذلك، باتت الولايات المتحدة وهي الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، تُسجّل ما مجموعه 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349920 وفاة. 

وتم حتى الآن تلقيح أكثر من 4,2 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد، أي أقل بكثير من 20 مليونًا وهو الرقم الذي كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وعدت ببلوغه قبل نهاية عام 2020، ويعود السبب في ذلك إلى تأخير كبير في توزيع اللقاحات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحدث إحصائية.. الولايات المتحدة تسجل 177552 إصابة جديدة و1448 وفاة بكورونا

رغم تكذيب ترامب.. ارتفاع مستمر في إصابات كورونا اليومية بأمريكا لليوم الـ 20

حملة بايدن وهاريس تعلن بداية مرحلة نقل السلطة من ترامب رسميا

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتوزيع لقاح فيروس كورونا في أمريكا

أرقام قياسية.. إصابات كورونا اليومية في أمريكا تتخطى ربع مليون حالة

ترشيحاتنا

بديل مصطفى محمد.. رئيس كيب تاون يكشف حقيقة خطف نجم أورلاندو من الزمالك

تحطيم رقم فاولر التاريخي.. إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام ساوثهامبتون

كارتيرون: الثلاثية المبكرة منحتنا أريحية كبيرة أمام أهلي جدة

بعد استئناف الطيران التجاري.. تحذير شديد اللهجة من وزير الصحة الكويتي

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان مايا دياب في ليلة رأس السنة

تحرك عاجل من البرلمان الجديد ضد شركات المحمول بسبب الرسوم المالية على العملاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها خضار شعبي بالبيوت المصرية.. أخصائية تغذية تقدم أطعمة تقوي المناعة

مخبر وطيارة وتل أبيب..التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال سليماني رجل إيران الثاني

مرسيدس ورمسيس.. سيارات ظهرت مع أخطر رجل فى العالم.. صور