ترامب يشكك في عدد إصابات كورونا بالولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن عملية تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الولايات المتحدة تتم بشكل سريع ولكن عملية التطعيم بطيئة.





وقال "ترامب"، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "عملية تسليم لقاحات كورونا إلى الحكومة الفيدرالية تتم بشكل أسرع بكثير مما يمكن إعطاؤه".





وأضاف "ترامب"، في تغريدة مُنفصلة، أن "عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس الصين مبالغ فيه للغاية في الولايات المتحدة بسبب أسلوبه السخيف في التحديد مقارنة بالدول الأخرى، وكثير منها غير دقيق للغاية ومنخفض".





وسجّلت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19، وذلك بإحصائها 277346 إصابة جديدة، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية.





وبذلك، باتت الولايات المتحدة وهي الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، تُسجّل ما مجموعه 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349920 وفاة.



