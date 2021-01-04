رغم التنمر وقلة الإمكانيات.. مدير منتخب مصر للشابات: الكرة النسائية تبحث عن بصمة

قال الكابتن أحمد رمضان ، المدير الفني لمنتخب الشابات تحت 20 سنة ، إن لا يوجد منتخب نسائي منذ عام 2016 ، مشيرًا إلى أن سبب تشكيله لمنتخب نسائي هو أن الرئيس السيسي طالب بوجود فريق كرة نسائية منذ 4 أشهر.





وأضاف " أحمد رمضان " في مداخلة هاتفية عبر " zoom " مع برنامج " 90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور"، قائلًا : "وافقت على الفور بتشكيل فرقة وتدريب المنتخب المصري ، ولم أتردد، دون السؤال على المقابل المادي".





وأشار المدير الفني لمنتخب الشابات تحت 20 سنة ، إلى أن يتكون الجهاز الفني من مصطفى منير مدربا عاما، وعبدالرحمن محمد مدربا مساعدا، وعزة أبو الخير مدربا مساعدا، وباسم خيرت مدربا لحراس المرمى، وعثمان أحمد مديرا إداريا، والدكتور مهند محمد مجدي طبيبا، والدكتور محمد عصمت مخططا للأحمال، والدكتورة آلاء أحمد علي أخصائي علاج طبيعي، ومريم الرويني إدارية، وأسامة إمام منسقا إعلاميا، وشريف عبدالنعيم مسؤول المهمات.

ونوه "رمضان" ‘ إلى أن اتحاد الكرة مهتم بانتشار الكرة النسائية من أجل تطويرها ، وهناك جهود كبيرة مبذولة في نشر اللعبة ، ووجه الشكر للجنة الخماسية علي ثقتها ،مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يضم كوادر جيدة، وان الفترة الأخيرة شهدت توسيع قاعدة الممارسة كما تحدث عن أهمية وجود الأندية الشعبية مثل الاهلي والزمالك والاسماعيلي.





وأوضح أن المشكلة الأساسية في الكرة النسائية عدم وجود أهداف وطموح لدي اللاعبات بسبب التنمر وقلة الإمكانيات ، مؤكدا أنه متفائل وسيبذل أقصي مجهود لديه مع الجهاز الفني لرفع اسم مصر وتمثيلها بشكل مشرف ، قائلًا : " انه فخر كبير لي وللجهاز الفني ارتداء قميص منتخب مصر".