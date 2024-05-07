أشعر بالأسى.. جوتيريش: يجب توفير الحماية للمدنيين في رفح الفلسطينية

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب توفير الحماية للمدنيين في رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وقال أنطونيو جوتيريش،:"رفح الفلسطينية مقر للعمليات الإنسانية في غزة والهجوم عليها سيؤدي إلى تقويض العمليات الإنسانية في القطاع".

وأضاف جوتيريش:" أشعر بالأسى تجاه العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة بغزة إنه تم إيقاف العمل في معبر رفح نتيجة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال منعت سفر الجرحى والمرضى ومرافقيهم لتلقي العلاج خارج غزة، كما عمل إغلاق معبر رفح على منع دخول شاحنات الأدوية والمعدات الطبية والوقود اللازم للمستشفيات.