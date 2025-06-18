النقل تطلق تحذيرًا عاجلًا.. سلوك بسيط قد يودي بحياة إنسان

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في نطاق حرم السكة، وذلك ضمن الحملة التوعوية الموسعة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها الوزارة بهدف رفع الوعي العام بالسلوكيات السلبية التي تهدد سلامة الركاب والمواطنين، وتؤثر على كفاءة واستدامة مرفق السكك الحديدية.

وأكدت الوزارة أن إلقاء المخلفات على القضبان يمثل خطورة بالغة، إذ قد يتسبب في حرائق، أو وقوع حوادث، أو إزهاق لأرواح الأبرياء، بالإضافة إلى ما يسببه من أضرار بالممتلكات العامة، وتعطيل لحركة القطارات، وتلوث بيئي يؤثر على الصحة العامة والمظهر الحضاري العام.

وأشارت النقل إلى أن منظومة السكك الحديدية شهدت نقلة نوعية وتطورًا شاملاً في جميع عناصرها من بنية تحتية وقطارات ومحطات وأنظمة تشغيل، مما انعكس بشكل واضح على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يتطلب حفاظًا جماعيًا على هذه الاستثمارات والمكتسبات.

ودعت الوزارة جموع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية المجتمعية، والتعاون في الحفاظ على مرفق السكك الحديدية باعتباره مرفقًا حيويًا يخدم ملايين المصريين يوميًا.

