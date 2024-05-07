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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة دولية.. الأردن تنفذ 5 عمليات إنزال جوي للمساعدات على شمالي غزة

صدى البلد

أعلنت القوات المسلحة الأردنية بمشاركة مصر، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 5 عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية على شمالي قطاع غزة بمشاركة دولية.

ونفذت القوات المسلحة الأردنية، 5 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمالي قطاع غزة.

واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 92 إنزالاً جوياً، و231 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

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