وزير الإعلام الفلسطيني: الدعم المصري لم يتوقف منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف اليوم /الثلاثاء/ أن الدعم المصري وتقديم المساعدات عبر معبر رفح لم يتوقف ولو للحظة واحدة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة بالإضافة إلى التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية ؛ وهو ما يمثل دعما معنويا كبيرا لنصرة القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الغاشم.

ووجه عساف - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت على هامش مشاركته في فعاليات المنتدي العربي للإعلام في دورته الـ 19 - الشكر لكافة البلدان العربية التي ناصرت القضية الفلسطينية وبادرت بتقديم المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة..قائلا :"إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بتنفيذ المجازر التي شاهدها العالم أمام عينيه وتعمده قتل 140 شهيدا إعلاميا وصحفيا منذ اندلاع أحداث غزة".

وأعرب المشرف العام على الإعلام الفلسطيني عن الشكر للقائمين على الملتقى الإعلامي العربي الذين اختاروا دولة فلسطين ضيف شرف هذه الدورة.. مؤكدا أن فلسطين كانت ولاتزال تحظى بالدعم والتأييد والاحتضان من الشعب الكويتي خاصة والعربي عامة وهذا ما تحتاج إليه فلسطين في هذه الأوقات تحديدا.

وأشار عساف إلى حرص دولة فلسطين على المشاركة في هذا الملتقى من أجل الحديث عما يجري على الأرض الفلسطينية من تعرضها لأبشع مجزرة ترتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي ، أمام نخبة من الإعلاميين العرب في ظل سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني واستهداف كل ما هو فلسطيني في بعض منصات التواصل الاجتماعي التي قامت بشطب أي محتوى يتحدث عن هذه القضية.

ونبه إلى أن الإعلام الفلسطيني دفع ثمنا كبيرا من الدم ، إلا أنه نجح في إيصال صوت شعبه وصورته إلى كل مكان في العالم بما انعكس على العالم ، الذي رفض الجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين ، وهو ما تمثل في خروج عدد من الجامعات الأمريكية في مظاهرات ضد هذه الجرائم الغاشمة.