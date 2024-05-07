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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فيل يهرب من السيرك لـ شوارع مونتانا الأمريكية.. فماذا حدث؟

هروب فيلة من السيرك
هروب فيلة من السيرك بعدما أفزعتها صوت عادم سيارة

التقطت كاميرات المراقبة، هروب أنثى فيل سيرك، وشوهدت وهي تتجول لفترة ليست بالكبيرة في شوارع مدينة بوتي بولاية مونتانا الأمريكية دون أن تسبب في أى أذى أو خطر لأحد.

هروب فيلة من السيرك بعدما أفزعها صوت عادم سيارة

وأظهرت الكاميرات الفيلة فيلا يأكل العشب في الساحة الخلفية لإحدى الشركات، بعد أن توقفت عن التجول في المدينة.

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ويقول مدير مركز Civic Center “كان يقام السيرك، والفيل كانت تستعد للعرض، ولكن أخافتها صوت عادم سيارة كان يتم غسلها في مغسلة بجانب السيرك”.

وتابع “عند سماع الفيل انطلقت مسرعة إلى الشارع، ولكنها لم تبتعد كثيرا وذلك فقط قبل أن يحاصرها مدربو الفيلة، ويعيدونها إلى مقطورتها ليعيدوها إلى العرض”.

هروب فيلة من السيرك بعدما أفزعتها صوت عادم سيارة
فيل فيله سيرك السيرك هروب فيلة عادم سيارة ولاية مونتانا ولاية مونتانا الأمريكية

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