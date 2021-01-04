24 عاما مرت.. قصة أول محطة وقود لتزويد السيارات بالغاز في مصر

شهدت مصر منذ حوالي 24 عاما افتتاح أول مركز لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، وتحديدا إحدى شركاتها الكبرى في ذلك المجال وهي شركة كارجاس.





وبحسب الموقع الرسمي للشركة فأنه فى أوائل عام 1996 تحديدا في شهر فبراير، تم إنشاء أول مركز تحويل ومحطة تموين السيارت بالغاز الطبيعى ليكون بذلك المركز الأول فى مصر وافريقيا والشرق الأوسط. تم دفع رأس مال الشركة بالكامل بمساهمة من شركة بى بى مصر بنسبة 40% وشركة غاز مصر بنسبة 40% و شركة انبى بنسبة 20%.





اقرأ أيضا:





وحققت شركة كارجاس سلسلة كبيرة من النجاحات أسهمت فى وضع مصر ضمن صفوف الدول الرائدة فى هذا المجال، وفى عام 2003 قامت الشركة بإضافة نشاط جديد لعملياتها من خلال تسويق زيوت التشحيم المستوردة ومحلية الخلط بموجب ترخيص من شركة بى بى العالمية.





تم تأسيس شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس" عام 1995 كأولى الشركات التى تعمل فى مجال تسويق استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل قبل أن تتوسع في خدماتها.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة" وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس سيشهد اطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.