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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تعلق على فتح الحدود والأجواء بين السعودية وقطر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:53 ص
فتح الحدود بين السعودية
فتح الحدود بين السعودية وقطر
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شريف سيد
أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالأنباء عن فتح الحدود والأجواء الجوية والبرية بين قطر والسعودية. 

وأعلنت الكويت أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء هذا اليوم.

وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء في مدينة العلا.
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