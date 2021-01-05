ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد ميري عن المصالحة العربية: مصر حريصة على لم شمل دول المنطقة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:33 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن المصالحة الخليجية المنطقة في حاجة لها، مضيفا أن من المهم أن يكون لدينا القدرة على انهاء الخلافات والحفاظ على مصالح بعضنا البعض. 

وأضاف ميري، في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن القمة الخليجية في غاية الأهمية وهي بداية جيدة لنهاية حقبة من المشاكل في المنطقة، لافتا إلى أن أعلن التوقيع عن المصالحة.

وأكد رئيس تحرير جريدة الأخبار،أن هذه المصلحة من المفترض تضمن خدمة المصالح المصرية، وأن السياسية المصرية واضحة واحرص على تجاوز أي خلافات عربية ومن المهم المصالحة أن تستمر وتكون أرضية صلبة يضمن المبادئ الأساسية التي تحدث عنها السيسي وقدمتها حسن النوايا.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن ما حدث في القمة نأمل أن يستمر بروح ايجابية، لافتا إلى أن توقيت القمة الخليجية مهمة جدا لاحتواء الخلافات مع الحفاظ على المصالح، مؤكدا أن مصر أحرص الدول على لم شمل الوطن العربي.
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد ميري: القوة الناعمة جزء رئيسي من القوى الشاملة لأي دولة "فيديو"

مصادر خليجية تتوقع مشاركة تميم في قمة الرياض

خالد ميري: عام 2020 كشف عن رئيس لديه رؤية شاملة للدولة.. فيديو

مصالحة خليجية برعاية أمريكية على الأبواب.. تميم يزور السعودية واحتفالات في قطر.. الإمارات: نسير في الاتجاه الصحيح.. والسيسي يؤكد على ثوابت مصر

كاتب صحفي: المصالحة الخليجية تهدف إلى عودة الصف العربى من جديد.. فيديو

كاتب صحفي: تخلي قطر عن دعم الإرهاب شرط للمصالحة الخليجية| فيديو

ترشيحاتنا

بيان عاجل من روسيا تعقيبا على قرار إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم

المحطة العاشرة.. عمرو وردة يستعد لمغامرة جديدة والأهلي خارج الصورة

مكانش عندنا دكتور.. شوبير يهاجم طبيب منتخب الشباب ويكشف مفاجأة من العيار الثقيل

آرسنال يتلقى عرضا أوروبيا بشأن النني

سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور

أمير قطر يحضر مأدبة غداء بدعوة من ولي العهد السعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور

طعام مذهل يمد الجسم بكل الفيتامينات

أكثر سيارات كروس أوفر SUV مبيعًا في مصر .. صور