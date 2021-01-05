خالد ميري عن المصالحة العربية: مصر حريصة على لم شمل دول المنطقة

قال الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن المصالحة الخليجية المنطقة في حاجة لها، مضيفا أن من المهم أن يكون لدينا القدرة على انهاء الخلافات والحفاظ على مصالح بعضنا البعض.





وأضاف ميري، في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن القمة الخليجية في غاية الأهمية وهي بداية جيدة لنهاية حقبة من المشاكل في المنطقة، لافتا إلى أن أعلن التوقيع عن المصالحة.





وأكد رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن هذه المصلحة من المفترض تضمن خدمة المصالح المصرية، وأن السياسية المصرية واضحة واحرص على تجاوز أي خلافات عربية ومن المهم المصالحة أن تستمر وتكون أرضية صلبة يضمن المبادئ الأساسية التي تحدث عنها السيسي وقدمتها حسن النوايا.





وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن ما حدث في القمة نأمل أن يستمر بروح ايجابية، لافتا إلى أن توقيت القمة الخليجية مهمة جدا لاحتواء الخلافات مع الحفاظ على المصالح، مؤكدا أن مصر أحرص الدول على لم شمل الوطن العربي.



