شاهد.. ضبط مصنع أدوات صحية بالقطامية بدون ترخيص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر ، حيث تمكن رجال الأمن باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط مصنع مستلزمات أدوات صحية بالقطامية بدون ترخيص وتم العثور على أدوات صحية وخامات رديئة.





وكان العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي إخطارا من مباحث إدارة التموين يفيد بضبط (5000 قطعة "جسم محبس، قلب محبس" – 100,000 قطعة "جلبة ، صامولة وصلة" – 5000 متر وصلات مياه - 13٫960 قطعة محبس مياه – 2500 وصله مدون عليها بلد المنشأ إحدى الدول الأجنبية – 6250 وصله محلية الصنع – 2 ماكينة تغليف ورولات تغليف مدون عليها علامات تجارية لماركات عالميه مقلدة – 7900 عبوة كرتونية فارغة معدة للتعبئة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بآية مستندات تدل على مصدرها بحوزة مدير مصنع لمستلزمات الأدوات الصحية بالقطامية ، وتبين إدارة المتهم المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تصنيع الأدوات الصحية مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع ملصقات مدون عليها بلد المنشأ لعدة دول أجنبية على خلاف الحقيقة.





بمواجهته اعترف أمام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تخاذ الإجراءات القانونية.