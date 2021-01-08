رئيس مياه القليوبية: 6 محطات للمياه وتوصيل الصرف الصحي لـ 70% من القرى .. حوار

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أ ن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات المياه والصرف الصحي خلال عام 2020، مشيرا إلى أنه جار استلام 6 مشروعات للمياه تم تنفيذها بمختلف مدن المحافظة بتكلفة إجمالية 917 مليون جنيه.









وأشار مجاهد خلال حواره مع " صدى البلد " إلى أن المشروعات القائمة عبارة عن إنشاء محطات للمياه وتوسعات فى تم تنفيذها بمدن بنها وطوخ وقليوب والخانكة وكفر شكر وشبين القناطر لإنتاج 296.5 الف متر مكعب يوميا من المياه مؤكدا ان المشروعات الجديدة سوف تساعد في تقليل نسبة استخدام المياه الارتوازية من 29% الى 19% بهذه المناطق.





وأضاف رئيس شركة مياه القليوبية أن المحافظة شهدت أيضا طفرة فى مشروعات الصرف الصحي حيث جار تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي لخدمة 34 قرية بالمحافظة بتكلفة 2879 مليون جنيه لخدمة ما يقرب من 500 ألف مواطن من سكان المناطق التي تشهدها المشروعات ، مؤكدا أنه بدخول هذه المشروعات الخدمة سوف يكون تم توصيل خدمة الصرف الصحي لأكثر من 70 % من قرى القليوبية





وتابع مجاهد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قد بدأت في تنفيذ خطة شاملة لتوفير ملايين الأمتار من المياه المفقودة والمهدرة جراء التسريب من الخطوط وغرف التفتيش بجانب ممارسات المواطنين الخاطئة وسرقة المياه بوصلات مخالفة من الخطوط الرئيسية وتركيب الطلمبات الحبشية على الخطوط الحكومية مما يلحق بها ضررا بالغا ويؤثر على جودة المياه وذلك في إطار خطة ترشيد استهلاك المياه التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي.





وقال رئيس شركة مياه القليوبية أن آلية تنفيذ الخطة تعتمد بشكل أساسي على إصلاح ومعالجة أي خلل أو عيب يؤدى إلى تسرب المياه من خلال فرق عمل من مختلف التخصصات بالشركة تقوم بمسح شامل للمناطق للكشف عن وجود تسرب بأجهزة حديثة ومراجعة المواسير والمحابس وغرف التفتيش لاسيما الممتلئة بالمياه والقيام بعمل صيانة تامة لمنع التسرب بجانب محاربة الوصلات المخالفة بحملات مكثفة وتحرير محاضر لأصحابها وتسليمها للنيابة لتتولى شئونها.





وأضاف مجاهد أن هذه التجربة تم تطبيقها بمنطقة الحرس الوطني في مدينة بنها على مساحة 26 كيلو متر شبكات بتكلفة حوالى 100 ألف جنيه ووفرت نحو 200 ألف متر مكعب من المياه في السنة وتقدر بملايين الجنيهات في ظل أسعار شرائح المحاسبة للمنزلي والتجاري ونسعى لتعميمها بكل شبكات المحافظة والتي تقدر بنحو 5 آلاف و937 كيلو بأقطار مختلفة.





وأكد مجاهد أن تطبيق هذه التجربة بمراكز ومدن وقرى المحافظة ونجاحها سيوفر كميات كبيرة من المياه المهدرة تقدر بملايين الجنيهات لاسيما مع استمرار الحملة القومية التي تنفذها الشركة بالتعاون مع مختلف جهات المحافظة والتي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وبالفعل حققت نتائج إيجابية وقبول لدى المواطنين ، مشيرا إلى أن الشركة تواصل تحدياتها في سبيل تحقيق منظومة مياه شرب كافية صحيحة وآمنة طبقا للمعايير القياسية.





وعن استعدادات الشركة لموسم الأمطار أضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إنه تم رفع درجة الاستعدادات التى تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار مؤكدا أنه بلغ إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 112 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة





كما قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالي 27 مليون جنيه تقريبا موضحا أنه تم تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية كما انه جارى تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق مصر الاسكندرية الزراعي السريع ونفق أسفل الطريق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بمدن المحافظة والتي كانت تحدث تأثيرا كبيرا على حركة المواطنين أثناء فترات سقوط الأمطار.





وأعلن المهندس مصطفى مجاهد عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني " فوري" لتحصيل فواتير استهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فوري، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح رئيس شركة مياه الشرب أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال "الدخول على مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وإدخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال".





وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الشهر الماضي، أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي" والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي ١٢٥ وتليفون محمول وواتس آب 01200288880 لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدي على المطابق وغرف الصرف الصحي.