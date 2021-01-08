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ديني

إن مع العسر يسرا| أحمد عمر هاشم يوجه رسالة لمصابي كورونا.. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:37 م
أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم
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محمد شحتة
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن أحد أسباب الجوائح والوباء هو انتشار الظلم بين الناس، فيقول الله في الحديث القدسي "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار فاستغفروني أغفر لكم".

وأضاف عمر هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن الله يفتح باب الرحمة للتائبين والمذنبين، فيقول "يابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، يابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة".

وتابع: أيها المرضى على الأسرة البيضاء اعلموا أن مع العسر يسرا وأن الفرج مع الكرب، وأن الله يغفر بالكرب الذنوب ويرفع به الدرجات،فعليكم اللجوء والتضرع إلى الله وألا يخافوا ما داموا مع الله.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم،بعنوان "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".

وأكدت الوزارة، جميع الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة في بيانها "مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة".
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