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أخبار العالم

المملكة المتحدة تصرّح رسميا باستخدام لقاح مودرنا لفيروس كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:36 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إنها صرحت باستخدام اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد الذي تنتجه شركة "مودرنا" الأمريكية، والذي أظهر نتائج مبشرة في مختلف مراحل اختباره.

وقبلت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية توصية لجنة الأدوية البشرية بشأن التصريح باستخدام لقاح "مودرنا" بعد أشهر من التجارب السريرية الدقيقة التي تضمنت عشرات الآلاف من الأشخاص وتحليلات مكثفة لمدى أمان وجودة وفعالية اللقاح، الذي يؤكد منتجوه أنه فعال بنسبة 94 % في منع الإصابة بـ"كوفيد-19" للأشخاص من مختلف المراحل العمرية بما فيهم المسنّين، حسب ما أفادت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية كانت بين أوائل الحكومات التي توقع اتفاقا مع "مودرنا" للحصول على ملايين الجرعات من لقاحها لاستخدامه، موضحة أن الحكومة اتفقت مع الشركة على شراء 10 ملايين جرعة أخرى تضاف إلى 7 ملايين اتُّفق على شرائها في وقت سابق؛ ليصل إجمالي ما تعاقدت بشأنه لندن مع الشركة الأمريكية إلى 17 مليون جرعة من اللقاح.

ووفقا لما هو متفق عليه بين الطرفين، ستبدأ "مودرنا" في إيصال اللقاح للمملكة المتحدة بدءا من الربيع المقبل، بمجرد أن تتمكن الشركة المدعومة من الحكومة الأمريكية من زيادة قدراتها الإنتاجية.

من جانبه، قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية البريطاني مات هانكوك، تعقيبا على إعلان اليوم، "هذه أخبار جيدة وسلاح آخر في ترسانتنا لترويض هذا المرض الفظيع"، مشيرا إلى أن سلطات الصحة أتمت بالفعل تطعيم نحو 5ر1 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد بلقاحي "فايزر-بيونتك" و"أسترازينيكا".

وتعد المملكة المتحدة إحدى أكثر دول العالم تضررا من تفشي وباء "كورونا" المستجد من حيث أعداد الوفيات والإصابات المسجلة، إذ رصدت حتى اليوم أكثر من 78 ألفا و500 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، فضلا عما يقرب من 9ر2 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس.

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