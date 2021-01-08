21 لاعبًا في قائمة الفيوم استعدادًا لمباراة بني سويف ..السبت

اختار أحمد بكري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي محافظة الفيوم 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بمنتجع الأسيوطي سبورت، استعدادًا لمباراة بني سويف المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد السبت بالملعب الفرعي الثاني بمنتجع الأسيوطي ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.
وأعلن بكري عن القائمة والتي ضمت كل من:
"مصطفى ديدا، ويوسف يحي، وأحمد سعد، وأحمد بليدي، وأحمد القرموطي، وأحمد عبد الحكيم، ومحمود شمايكل، وأحمد عماد ضبش، وعبد الله رشدي، وأحمد عبد الباقي، وأحمد حسن، وأدهم حسن، ومحمد أبو العلا، وأحمد عويس قمحة، وأنس شندي، ومحمود الحسيني، ومصطفى علي، وجابر جابر، وكريم الشافعي، ومصطفى كارلوس".
ويخوض فريق الفيوم مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة بني سويف على الملعب الفرعي لمنتجع الأسيوطي وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق .
ويمتلك الفيوم 13 نقطة يستقر بهم في المركز الرابع بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.
ومن جانب أخر فقد صرح الكابتن احمد بكري المدير الفنى لفريق الفيوم أن المحافظة تستحق التواجد بدوري الكبار
كما أضاف أنه يريد تحقيق مطلبين له لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز وهى اداء مبارياته على ملعبه (باستاد الفيوم) والمطلب الثانى والأهم وهو مساندة الجماهير الفيومية ووقوفها خلف فريقها وتشجيعه لتحقيق حلم الصعود ليجاور الأخ الأصغر فريق المقاصة الذي يتواجد بالممتاز منذ الصعود موسم ٢٠١٠.
وأشار بكرى الى أن الفريق قام بالتعاقد مع مجموعة متميزة من اللاعبين القادرون على حسم المنافسة والصعود وتحقيق حلم جماهير الفيوم