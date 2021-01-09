جامعة حلوان في أسبوع... مستشفى الطلبة يقدم خدمات طبية لمواجهة موجة كورونا الثانية.. وتوضح الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال يناير 2021

مستشفى الطلبة بجامعة حلوان يقدم خدمات طبية لمواجهة موجة كورونا الثانية





الدراسة أون لاين.. جامعة حلوان: إخلاء المدينة الجامعية من الطلاب





جامعة حلوان توضح الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال يناير 2021









شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى اليوم.





حيث انه مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وصدور قرار باستمرار الدراسة عن بعد بالجامعات قامت مستشفى الطلبة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة بالعديد من الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعزيز خدماتها التي تقدمها تحت إشراف الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان والمستشار الطبي لرئيس الجامعة، و الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة.





وتقوم مستشفى الطلبة جامعة حلوان بعمليات التعقيم و توفير الخدمة الطبية و العلاج لطلاب الجامعة، وتكليف فريق مكافحة العدوى بتعقيم العيادات، ووحدة الغسيل الكلوي وذلك بشكل يومي قبل بدأ العمل و بعد إنتهاء العمل مع توفير وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي.

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كما تقوم الفرق الطبية بالكشف وعلاج ومتابعة مرضي الأمراض المزمنة، والامراض الأخرى من الطلاب بعيادات مستشفى طلبة جامعة حلوان مع صرف العلاج للطلبة المرضى من خلال صيدلية عيادات مستشفى الطلبة وذلك من خلال العمل بعيادة فرز مستقلة عن بقية العيادات تستقبل الطلبة من بداية دخولهم للمستشفى وتقوم بقياس الحرارة وسؤال الطلبة عن أي اعراض أخرى يشعرون بها.





كذلك يستمر العمل بالعيادة المستقلة للكشف علي الحالات المشتبه بإصابتها (بفيروس كوفيد ١٩) يتم تحويل الطلبة لها من عيادة الفرز، وتشكيل فريق طبى من الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة لتقييم الحالات الطبية المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 وعمل التحاليل والاشعات المطلوبة لهمـ وصرف العلاج للطلاب المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 حسب البروتوكول الطبي المعتمد وتوفير العلاج من خلال صيدليه عيادات مستشفى الطلبة.





وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه جميع طلاب المدن الجامعية التابعة غادروا الجامعة وقاموا بإخلاء المدينة.





وأضاف "نجم"، أنه فى ضوء قرارات الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات باستكمال الدراسة أون لاين خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول، غادر الطلاب المدن الجامعية مع استكمال الدراسة أون لاين من المنازل.





وأشار إلى أن كل ما يتبقى فى المدينة الجامعية متعلقات 34 طالبا فقط داخل الغرف بالمدينة، حيث كانوا يتواجدون بمنازلهم قبل صدور قرار استكمال الدراسة أون لاين، موضحا أنه فور حضورهم للمدينة سيتم تسليمهم جميع المتعلقات من ملابس وأجهزة لاب توب وخلافه .





اقرأ ايضا | وزير التعليم: نحاول تفادي ذروة كورونا .. وسنعيد تقدير الموقف بعد إجازة نصف العام ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر يناير 2021 ، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز .





يأتي ذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة .





وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





وتقام هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، حيث إنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.





ومن هذه البرامج ١٠ برامج تدريبية بنظام الاون لاين في الشهر الجاري، وهي:





- الكتابة العلمية و النشر الدولى يومى السبت و الأحد ٩-١٠ يناير ٢٠٢١ .





- مهارات الاتصال فى انماط التعليم المختلفة يومى الثلاثاء والاربعاء 12- 13 يناير ٢٠٢١ .





- الاحصاء التحليلى spss يومى الثلاثاء والاربعاء 12-13 يناير ٢٠٢١ .





- إدارة الوقت والاجتماعات يومى الاحد و الاثنين ١٧-١٨ يناير ٢٠٢١ .





- الجوانب القانونية فى الاعمال الجامعية يومى الثلاثاء و الاربعاء ١٩-٢٠ يناير ٢٠٢١ .





- تصميم المناهج وتوصيف و تقرير البرامج و المقررات يومى الثلاثاء و الاربعاء ١٩-٢٠ يناير ٢٠٢١ .





- بنك المعرفة المصرى يومى السبت و الاحد ٢٣- ٢٤ يناير ٢٠٢١ .





- مكافحة الفساد و التعريف به يومى السبت و الاحد ٢٣- ٢٤ يناير ٢٠٢١ .





- الذكاء الاصطناعى يومى الثلاثاء و الاربعاء ٢٦- ٢٧ يناير ٢٠٢١ .





- اخلاقيات البحث العلمى يومى الثلاثاء و الاربعاء ٢٦- ٢٧ يناير ٢٠٢١ .









كما تقيم الجامعة دورتين تدريبيتين بدار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وهما





- دورة حول الجوانب المالية بالأعمال الجامعية يومى الاحد الاثنين ١٠-١١ يناير ٢٠٢١



