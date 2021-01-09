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تعليم

جامعة القاهرة: تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات الإلكترونية

السبت 09/يناير/2021 - 09:09 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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احمد الشاهد
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن هناك العديد من المقررات الدراسية التي تم الانتهاء منها في بعض الكليات، والبعض الآخر جار الانتهاء منه من خلال طرحه على المنصات الإلكترونية الخاصة بالكليات.

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وأضاف "علم الدين" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه حاليا يتم عمل مراجعات للمناهج والمقررات الدراسية في الكليات التي انتهت من مقرراتها.

وأشار إلى أن هناك تفاعلا كبيرا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات الإلكترونية، فهناك مرونة في طرح المقررات عليها، واستقبال الطلاب لهذه المقررات والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس بشأنها.

كما أنه لا يوجد أي مشكلات تواجه الطلاب في تلقي باقي المقررات والبرامج الدراسية (أونلاين) وأنه يوجد خبرات سابقة في استخدام هذه المنصات وكيفية التعامل معها. 

وكان المتحدث باسم جامعة القاهرة قد أوضح أن الجامعة التزمت بقرارات إخلاء المدينة الجامعية ، بعد قرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل الامتحانات، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.
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